23 апреля 2026, четверг, 23:04
Белорусы собирают полные ведра клюквы в апреле

  • 23.04.2026, 12:58
На болотах Витебской области.

Пользователи TikTok в очередной раз впечатлили комментаторов. Белоруска по имени Ольга рассказала, что на больших выходных собрала на болотах Витебской области несколько полных ведер клюквы. Но поверили в это не все: многие удивились, как такое возможно, ведь в апреле клюква еще даже не начинает цвести.

Ольга рассказала, что это суражское направление. Но дорога к болоту очень плохая, так как разбита лесовозами. Саму ягоду она назвала «веснянкой».

«Онлайнер» решил обратиться в Центральный ботанический сад Национальной академии наук за комментариев специалистов. Оказалось, собирать клюкву весной — давняя традиция.

— Клюкву всегда собирали весной. Но, конечно, не свежую, а оставшуюся с прошлого сезона. То, что не склевали птицы и не съели звери. Это был один из способов получить витамины в этот период.

Клюква хорошо сохраняется, когда много снега. Иначе до нее легко добраться птицам и грызунам — например, мыши вылущивают семена. В целом для многих животных она служит питанием. Но этой зимой снега было много, поэтому и так много ягод «перезимовало».

Мороз влияет на качество ягод. Осенью ягода кислая и твердая, при оттаивании она наливается соком, становится жидкой изнутри. Конечно, биохимический состав ягоды меняется, кислоты разрушаются, она становится слаще. Но тем не менее польза все равно остается, — рассказала ведущий научный сотрудник Татьяна Курлович.

Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул Александр Невзоров