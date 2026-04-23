Белорусы собирают полные ведра клюквы в апреле
- 23.04.2026, 12:58
На болотах Витебской области.
Пользователи TikTok в очередной раз впечатлили комментаторов. Белоруска по имени Ольга рассказала, что на больших выходных собрала на болотах Витебской области несколько полных ведер клюквы. Но поверили в это не все: многие удивились, как такое возможно, ведь в апреле клюква еще даже не начинает цвести.
Ольга рассказала, что это суражское направление. Но дорога к болоту очень плохая, так как разбита лесовозами. Саму ягоду она назвала «веснянкой».
«Онлайнер» решил обратиться в Центральный ботанический сад Национальной академии наук за комментариев специалистов. Оказалось, собирать клюкву весной — давняя традиция.
— Клюкву всегда собирали весной. Но, конечно, не свежую, а оставшуюся с прошлого сезона. То, что не склевали птицы и не съели звери. Это был один из способов получить витамины в этот период.
Клюква хорошо сохраняется, когда много снега. Иначе до нее легко добраться птицам и грызунам — например, мыши вылущивают семена. В целом для многих животных она служит питанием. Но этой зимой снега было много, поэтому и так много ягод «перезимовало».
Мороз влияет на качество ягод. Осенью ягода кислая и твердая, при оттаивании она наливается соком, становится жидкой изнутри. Конечно, биохимический состав ягоды меняется, кислоты разрушаются, она становится слаще. Но тем не менее польза все равно остается, — рассказала ведущий научный сотрудник Татьяна Курлович.