Toyota, Mazda и Honda соревнуются в краш-тестах 5 23.04.2026, 13:42

Какой автомобиль самый безопасный?

Седаны — это более доступна альтернатива популярным кроссоверам, особенно на фоне роста цен на топливо в 2026 году. Среди лидеров сегмента — Toyota Corolla, Honda Civic и Mazda 3. Однако новое сравнение по стандартам безопасности показало заметные различия, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В категории пассивной безопасности Mazda 3 стала безусловным лидером. Модель получила максимальную оценку во всех ключевых краш-тестах, включая фронтальные и боковые столкновения. Это позволило ей завоевать высшую награду. Honda Civic показала слабый результат в одном из тестов, а Toyota Corolla вовсе не прошла часть испытаний.

В системах предотвращения аварий ситуация иная. Здесь лучшей оказалась Corolla — она получила высшие оценки во всех тестах и стала единственным автомобилем, который смог избежать столкновения с другим транспортом на всех проверенных скоростях. Mazda и Honda уступили ей в этой категории.

Honda Civic не смогла занять первое место ни в одной из дисциплин, уступив конкурентам как в защите при аварии, так и в предотвращении столкновений.

Эксперты отмечают, что все три модели соответствуют современным стандартам безопасности. Однако по совокупности показателей Mazda 3 остается наиболее безопасным выбором, хотя при успешном прохождении недостающих тестов Corolla может сравняться с лидером.

