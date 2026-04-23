Очереди на границе: что изменилось после длинных выходных 23.04.2026, 14:27

Польское направление остается самым загруженным для грузовиков.

Перед пунктами пропуска «Кукурыки» («Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») въезда в Польшу ожидают 360 и 70 фур. За сутки службы оформили около 45% транспорта от нормы.

Перед литовским пунктом «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди более 60 грузовиков. За сутки там приняли около 40% нормы.

Также есть очереди легковых автомобилей на въезде в Польшу и Литву.

По состоянию на 12:00 перед польским «Тересполем» («Брест») стоит более 45 легковых авто и 9 автобусов. У пункта «Кузница Белостоцкая» («Брузги») в очереди 35 машин. За сутки там оформили около 26% транспорта.

На литовском направлении у пункта «Мядининкай» («Каменный Лог») в очереди около 40 легковых автомобилей.

