Сильный ветер нарушил работу Оршанской ТЭЦ 2 23.04.2026, 14:47

3,420

Витебскую область накрыла непогода.

Непогода, которая обрушилась на Беларусь в четверг, уже дала о себе знать энергетикам. В Витебской области сильный порывистый ветер стал причиной перебоев с электричеством, сообщает «Витебскэнерго».

Из-за сильного ветра временно отключалась линия 110 кВ Орша ТЭЦ — Орша Северная, в результате чего нарушался режим работы Оршанской ТЭЦ. Сообщается, что сейчас персонал работает над восстановлением режимов теплоснабжения потребителей.

По состоянию на 13:00 восстановительные работы ведутся на пяти ЛЭП 10 кВ в 18 населенных пунктах преимущественно Витебского, Лиозненского, Оршанского и Дубровенского районов. Над ликвидацией последствий непогоды работают 44 аварийные бригады, 151 работник и 52 единицы техники. При необходимости энергетики обещают задействовать дополнительный персонал и спецтехнику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com