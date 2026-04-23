Сильный ветер нарушил работу Оршанской ТЭЦ

2
  • 23.04.2026, 14:47
  • 3,420
Витебскую область накрыла непогода.

Непогода, которая обрушилась на Беларусь в четверг, уже дала о себе знать энергетикам. В Витебской области сильный порывистый ветер стал причиной перебоев с электричеством, сообщает «Витебскэнерго».

Из-за сильного ветра временно отключалась линия 110 кВ Орша ТЭЦ — Орша Северная, в результате чего нарушался режим работы Оршанской ТЭЦ. Сообщается, что сейчас персонал работает над восстановлением режимов теплоснабжения потребителей.

По состоянию на 13:00 восстановительные работы ведутся на пяти ЛЭП 10 кВ в 18 населенных пунктах преимущественно Витебского, Лиозненского, Оршанского и Дубровенского районов. Над ликвидацией последствий непогоды работают 44 аварийные бригады, 151 работник и 52 единицы техники. При необходимости энергетики обещают задействовать дополнительный персонал и спецтехнику.

