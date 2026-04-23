В районе минского мотовелозавода снесут «малоценную застройку» 2 23.04.2026, 15:16

Жильцы уже отселены.

На месте малоэтажной застройки в поселке мотовелозавода возведут многоэтажки, а также школу. Градостроительными планами в эфире программы «Говорит и показывает Минск» поделился председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

По словам чиновника, документация предусматривает «более тщательное освоение территории напротив велозавода». Строители планируют снести на этом участке «малоценную застройку», а затем «приступить к возведению нового жилищного образования», рассказал Виктор Гутько. Он добавил, что жильцов домов уже отселили.

Помимо жилого комплекса, планируется возвести и школу, чтобы обеспечить «социальный минимум».

Напомним, за первые три месяца 2026 года в стране построили 6,3 тысячи квартир. А всего в эксплуатацию ввели 682,1 тыс. квадратов. Такие цифры обнародовал Белстат.

Лидером по жилищному строительству стала Минская область, где ввели в эксплуатацию 158,9 тысячи квадратов. Далее следуют Брестская область (130,8 тысячи кв. м), Могилевщина (123,1 тысячи кв. м), Гродненщина (76,9 тысячи кв. м), Минск (74,9 тысячи кв. м), Гомельщина (65 тысяч кв. м) и Витебщина (52,5 тысячи кв. м).

