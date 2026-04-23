Медперсонал в гомельскую поликлинику ищут через соцсети

  • 23.04.2026, 15:53
Сколько вообще в городе не хватает врачей и медсестер?

Одна из медсестер выложила объявление в Threads о том, что в центральную поликлинику Гомеля по адресу Мазурова 10В-2 требуются медицинские сестры общей практики и помощники врача. В комментарии пришла врач-гинеколог, которая сообщила о поиске акушерок или хирургических медсестер для частного медцентра.

В связи с этим «Флагшток» узнал, сколько в целом в Гомеле не хватает врачей и медсестер.

В официальном банке вакансий значится около 80 свободных мест для медицинских сестер (правда, в списке не только медучреждения). Платить им готовы в поликлиниках и больницах от 1000 рублей в месяц, но в ряде случаев зарплата составляет 1500 рублей и выше.

Свободных вакансий врачей в Гомеле — также около 80 (но среди них попадаются в том числе стоматологи и ветврачи). Самую высокую зарплату для врача-специалиста предлагают в городской поликлинике №1 — почти 2700 рублей для врача-хирурга.

Меньше всего готовы платить врачам в Гомельской центральной городской клинической поликлинике — от 1500 рублей.

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров