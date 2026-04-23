Медперсонал в гомельскую поликлинику ищут через соцсети

Медперсонал в гомельскую поликлинику ищут через соцсети8
- 23.04.2026, 15:53
Сколько вообще в городе не хватает врачей и медсестер?
Одна из медсестер выложила объявление в Threads о том, что в центральную поликлинику Гомеля по адресу Мазурова 10В-2 требуются медицинские сестры общей практики и помощники врача. В комментарии пришла врач-гинеколог, которая сообщила о поиске акушерок или хирургических медсестер для частного медцентра.
В связи с этим «Флагшток» узнал, сколько в целом в Гомеле не хватает врачей и медсестер.
В официальном банке вакансий значится около 80 свободных мест для медицинских сестер (правда, в списке не только медучреждения). Платить им готовы в поликлиниках и больницах от 1000 рублей в месяц, но в ряде случаев зарплата составляет 1500 рублей и выше.
Свободных вакансий врачей в Гомеле — также около 80 (но среди них попадаются в том числе стоматологи и ветврачи). Самую высокую зарплату для врача-специалиста предлагают в городской поликлинике №1 — почти 2700 рублей для врача-хирурга.
Меньше всего готовы платить врачам в Гомельской центральной городской клинической поликлинике — от 1500 рублей.