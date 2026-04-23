Ученые: Тайна загадочного «золотого яйца» на дне Тихого океана наконец разгадана 1 23.04.2026, 16:23

Фото: NOAA

Объект идентифицировали.

В 2023 году в недрах океана, куда не поступает солнечный свет, ученые, управляющие дистанционным аппаратом, обнаружили на дне Тихого океана нечто странное. В ярких огнях аппарата Deep Discoverer заметили шарообразную массу золотистого материала, плотно прикрепленную к скале — ученые заявили, что ранее никогда не встречали ничего подобного и прозвали объект «золотым яйцом», пишет «Фокус».

Первоначально ученые предположили, что загадочный объект — это брошенная яйцевая капсула какого-то глубоководного существа. Однако были и другие гипотезы. Теперь, спустя три года, ученые наконец-то получили ответы — золотой шар на дне Тихого океана оказался вовсе не тем, что предполагали изначально.

Фото: NOAA

Результаты исследования теперь показывают, что загадочное «золотое яйцо» — не что иное, как блестящий кусок «кожи», оставленный морской анемоной. Предполагается, что этот кусок был выброшен, когда животное перемещалось или пыталось размножиться.

Исследователям также удалось определить вид: Relicanthus daphneae, глубоководный книдарий с щупальцами, длина которых может превышать 2 метра. Отметим, что первоначальное обнаружение этого образования, размером всего около 10 сантиметров в поперечнике и с отверстием с одной стороны, одновременно озадачило и обрадовало ученых. Оно было найдено прикрепившимся к скале на дне залива Аляска, на глубине около 3250 метров.

Отметим, что на таких глубинах температура океана невероятно низкая, воды темные, а давление сокрушительное, что создает значительные препятствия для исследования человеком. Ученые на борту судна NOAA Okeanos Explorer обнаружили эту массу, наблюдая за прямой трансляцией с управляемого дистанционно подводного аппарата Deep Discoverer. Тогда команда обнаружила на золотом шаре огромную дыру, будто кто-то пытался проникнуть внутрь, либо вырваться наружу.

Тогда исследователи использовали роботизированную руку подводного аппарата, чтобы собрать образцы и доставить их в лабораторию для анализа. Команда ожидала, что образец окажется яйцевой капсулой, мертвой губкой или кораллом. Однако истина оказалась куда таинственнее.

По словам зоолога Аллена Коллинга из Национальной систематической лаборатории рыболовства NOAA, они с коллегами обнаружили, что образец не имел типичной анатомии, ожидаемой от животного. Вместо этого он был волокнистым и содержал множество стрекательных клеток, называемых книдоцитами, которые обычно встречаются у кораллов и актиний. Конкретные книдоциты, обнаруженные в образце, оказались спироцистами, которые встречаются только у представителей класса Hexacorallia, относящихся к семейству книдарий.

Далее расследование зашло в тупик: поверхностное тестирование ДНК оказалось безрезультатны, поскольку образец был испещрен другими микроскопическими организмами. И лишь секвенировав весь глубокий геном, исследователи обнаружили близкое совпадение — R. daphneae, впервые описанный в 2006 году.

По словам ученых, загадочное яйцо, обнаруженное на дне океана, оказалось кутикулой, оставленной одной из этих актиний. Кутикула — это тонкое многослойное покрытие, выделяемое внешними тканями некоторых актиний, образующее гибкие, листовидные структуры, которые могут отслаиваться и оставаться на морском дне. Основным компонентом кутикулы, вероятно, является хитин.

Любопытно, что у собранных экземпляров R. daphneae кутикула встречается редко — эта способность двигаться и оставлять ее может объяснить загадочное явление. Отсутствующая кутикула также может быть ключом к пониманию способа размножения этого животного — процесса, который трудно понять у существ, обитающих в такой труднодоступной среде.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com