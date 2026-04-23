Россия снова нашла проблемы в белорусских продуктах

Россия снова нашла проблемы в белорусских продуктах13
- 23.04.2026, 16:40
- 4,212
Что не так?
У РФ вновь возникли вопросы к качеству белорусской продукции. Сразу несколько белорусских предприятий оказались под усиленным контролем Россельхохнадзора. А для одного из крупных производителей молочной продукции ввели более серьезные ограничения. На ситуацию обратил внимание Myfin.
Наиболее жесткие меры затронули ОАО «Милкавита». Статус предприятия в реестре Таможенного союза изменен на «специальные требования».
Это означает временные ограничения на поставки. В данном случае «Милкавита» пока не может ввозить в Россию творог. При этом не уточняется, какие именно у российских проверяющих возникли претензии к продукции.
Еще семь белорусских предприятий перевели на усиленный лабораторный контроль. Это не запрет, но теперь их продукцию будут проверять чаще и тщательнее.
Причина – впервые выявленные нарушения.
Так, в мясной продукции у нескольких производителей обнаружили антипирин – лекарственное вещество (жаропонижающее), которое не должно присутствовать в пищевых продуктах. Его нашли в колбасах ООО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат».
Есть претензии и по микробиологии. У продукции «Витебской бройлерной птицефабрики» зафиксировали превышение допустимого уровня микроорганизмов. Схожие нарушения выявили у «Фишмэн Пауэр», но уже в рыбных изделиях.
В молочной продукции «Несвижского завода детского питания» и компании «Праймилк» обнаружили бактерии группы кишечной палочки – соответственно в твороге и сухом молоке.
Кроме того, у Солигорского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» выявили несоответствия по молочнокислым микроорганизмам в сметане.