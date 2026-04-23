закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия снова нашла проблемы в белорусских продуктах

13
  • 23.04.2026, 16:40
  • 4,212
Что не так?

У РФ вновь возникли вопросы к качеству белорусской продукции. Сразу несколько белорусских предприятий оказались под усиленным контролем Россельхохнадзора. А для одного из крупных производителей молочной продукции ввели более серьезные ограничения. На ситуацию обратил внимание Myfin.

Наиболее жесткие меры затронули ОАО «Милкавита». Статус предприятия в реестре Таможенного союза изменен на «специальные требования».

Это означает временные ограничения на поставки. В данном случае «Милкавита» пока не может ввозить в Россию творог. При этом не уточняется, какие именно у российских проверяющих возникли претензии к продукции.

Еще семь белорусских предприятий перевели на усиленный лабораторный контроль. Это не запрет, но теперь их продукцию будут проверять чаще и тщательнее.

Причина – впервые выявленные нарушения.

Так, в мясной продукции у нескольких производителей обнаружили антипирин – лекарственное вещество (жаропонижающее), которое не должно присутствовать в пищевых продуктах. Его нашли в колбасах ООО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Есть претензии и по микробиологии. У продукции «Витебской бройлерной птицефабрики» зафиксировали превышение допустимого уровня микроорганизмов. Схожие нарушения выявили у «Фишмэн Пауэр», но уже в рыбных изделиях.

В молочной продукции «Несвижского завода детского питания» и компании «Праймилк» обнаружили бактерии группы кишечной палочки – соответственно в твороге и сухом молоке.

Кроме того, у Солигорского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» выявили несоответствия по молочнокислым микроорганизмам в сметане.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

