Трамп и не только: в Белом доме назвали цель стрелка

Трамп и не только: в Белом доме назвали цель стрелка2
- 27.04.2026, 7:47
Пресс-секретарь президента США назвала напавшего «сумасшедшим».
Напавший, устроивший стрельбу в отеле Washington Hilton 25 апреля, пытался убить президента США Дональда Трампа и уничтожить как можно больше высокопоставленных чиновников его администрации. Об этом 26 апреля в соцсети X сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома должен был пройти в праздничной атмосфере с шутками президента и акцентом на свободе слова. Однако мероприятие сорвало нападение вооруженного мужчины, которого она назвала сумасшедшим.
«Я была вместе с президентом Трампом и первой леди за кулисами после того, как нас быстро эвакуировали в безопасное место сотрудники Секретной службы. Президент Трамп был действительно бесстрашным, но, как он сказал вчера вечером, этому политическому насилию нужно положить конец», – написала Ливитт.
Она также поблагодарила правоохранителей за быструю реакцию и защиту присутствующих. Особенно она отметила агента, который получил пулевое ранение в грудь, но смог немедленно нейтрализовать нападавшего.
25 апреля на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton произошла стрельба. Там были Трамп, первая леди США Меланья Трамп, представители администрации Белого дома. Всего около 2,5 тыс. гостей. Напавшего задержали.