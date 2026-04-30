Атака дронов на Поволжье: в российском Дзержинске раздаются взрывы 30.04.2026, 7:59

Работа аэропортов ограничена.

Ночью 29 апреля беспилотники атаковали несколько регионов России. В Дзержинске Нижегородской области прогремела серия взрывов, аэропорт Нижнего Новгорода закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Дзержинск и Нижний Новгород

В Дзержинске сначала сработали сирены, после чего жители сообщили о взрывах в разных районах города. В регионе объявлена опасность беспилотников.

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения - не принимает и не отправляет рейсы.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Волгоградская и Липецкая области

В Волгоградской области в результате атаки дрона поврежден частный дом, пострадал местный житель. Опасность беспилотников также объявляли в Липецкой области. Информация о масштабах атак уточняется.

