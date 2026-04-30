США впервые развернут гиперзвуковую ракету Dark Eagle для ударов по Ирану 30.04.2026, 7:38

1,278

Тегеран спрятал пусковые установки за пределы досягаемости имеющихся ракет.

Центральное командование США обратилось с просьбой направить на Ближний Восток гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможного применения против Ирана. Если запрос будет одобрен - это станет первым боевым развертыванием американского гиперзвукового оружия в истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

Зачем нужен Dark Eagle

Иран переместил свои пусковые установки баллистических ракет вглубь страны - за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile, которая поражает цели на расстоянии более 480 км. Dark Eagle имеет значительно большую дальность - более 2 775 км, хотя точные характеристики засекречены.

Ракета разработана компанией Lockheed Martin, летит со скоростью более пяти раз выше скорости звука и способна маневрировать, чтобы избежать перехвата. Стоимость одной ракеты - около 15 млн долларов, а всего их не более восьми. Стоимость одной батареи оценивается в 2,7 млрд долларов.

Сигнал России и Китаю

Развертывание Dark Eagle будет иметь и стратегическое измерение - это станет сигналом для России и Китая, которые давно имеют собственные гиперзвуковые системы, что США наконец способны ответить на этот вызов. Ракета изначально разрабатывалась именно для противостояния с этими странами.

Контекст: перемирие, но подготовка к ударам

Между США и Ираном действует перемирие с 9 апреля, однако запрос свидетельствует: Вашингтон готовится к новым ударам, если Трамп примет такое решение. По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, обе стороны использовали паузу для перевооружения, и возможные новые раунды боев могут быть более разрушительными.

США уже потратили в этом конфликте около 1 100 крылатых ракет JASSM-ER. Несмотря на то что американские самолеты действуют в условиях местного господства в воздухе, десятки беспилотников MQ-9 и несколько пилотируемых истребителей были сбиты - что свидетельствует о сохранении иранской ПВО в отдельных районах.

Иран использует сложную схему контрабанды нефти на 800 миллионов долларов, выдавая свои танкеры за иракские суда, чтобы незаметно проходить сквозь морскую блокаду. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, которые с помощью искусственного интеллекта обнаружили целый «кластер» судов-нарушителей к западу от Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение усиливать давление на Тегеран. 29 апреля он заявил, что морская блокада будет продолжаться, пока Иран не согласится на новую ядерную сделку. Вашингтон требует полной остановки программы обогащения урана, тогда как Тегеран называет это своим «суверенным правом».

Иранская сторона предлагает открыть пролив в обмен на доступ к своим портам. По словам госсекретаря Марко Рубио, это предложение неплохое, однако Иран хочет отложить решение ядерного вопроса «на потом», что не устраивает Штаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com