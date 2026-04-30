В США выделят $1,5 трлн на оборону 30.04.2026, 6:03

Средства обеспечат США лидерство в сфере технологий.

Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

«Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий», — сказал он.

