закрыть
30 апреля 2026, четверг, 4:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США выделят $1,5 трлн на оборону

  • 30.04.2026, 6:03
В США выделят $1,5 трлн на оборону
Фото: Getty Images

Средства обеспечат США лидерство в сфере технологий.

Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

«Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий», — сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
