В США выделят $1,5 трлн на оборону
- 30.04.2026, 6:03
Средства обеспечат США лидерство в сфере технологий.
Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.
Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.
«Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий», — сказал он.