В Беларуси укрупняют самый маленький район 1 8.04.2026, 16:00

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Фото: realt.onliner.by

Площадь увеличат за счет соседей.

Площадь Дрибинского района увеличится примерно на 100 квадратных километров (10 тысяч гектаров) после укрупнения за счет присоединения территорий соседних районов. Об этом заявил глава Могилевщины Анатолий Исаченко, пишет БелТА.

«Сегодня у нас три сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате реорганизации их будет шесть. Район увеличится по площади где-то порядка на 10 тыс. га. Это будет среднестатистический район Могилевской области», — сказал Анатолий Исаченко.

Укрупнение планируется за счет земель Могилевского, Шкловского и Горецкого районов. При этом подход предусматривает не просто расширение территории, но и передачу действующих предприятий.

Дрибинский район — самый маленький в Беларуси, его площадь всего 767 квадратных километров, население — 8922 человека. Здесь только четыре сельсовета.

Дрибинский район был основан в 1924 году в составе Оршанского округа и дважды упразднялся: в 1931 и 1959 году. В 1959 году его территория была разделена между Шкловским, Горецким, Чаусским и Мстиславским районами. Восстановлен в 1959 году. В самом Дрибине живет 2877 человек.

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