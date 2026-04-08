В Беларуси продают необычный трицикл 4 8.04.2026, 20:35

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Фотофакт.

На белорусском авторынке заметили необычный транспорт, который сложно отнести к какому-то одному классу.

На продажу выставили редкий Polaris Slingshot – трехколесный аппарат с автомобильным двигателем и механикой, обратил внимание av.by.

Этот трехколесник появился в 2014 году и задумывался как гибрид автомобиля и мотоцикла.

Даже название Slingshot («рогатка») здесь не случайно, внешне он действительно ее напоминает.

По конструкции трицикл ближе к машине. В основе – стальная пространственная рама под пластиковыми панелями. При этом габариты вполне солидные: длина около 3,8 м, ширина – почти 2 м.

Под капотом – 2,4-литровый двигатель на 173 л.с. с механической коробкой передач.

Благодаря небольшой массе – всего 783 кг – Slingshot разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Посадка здесь необычная: водитель и пассажир находятся внутри открытого каркаса, почти как в болиде.

Крыши нет, а ветровое стекло защищает лишь частично, поэтому производитель рекомендует использовать мотошлем.

По словам владельца, в движении это что-то среднее между кабриолетом и мотоциклом: открытое пространство и очень живая динамика.

Чаще всего трицикл используют в теплое время года, в плохую погоду на нем просто некомфортно.

И еще один нюанс – внимание окружающих. На таком транспорте остаться незамеченным практически невозможно.

Интересно, что при ввозе Slingshot растаможили как автомобиль, а на учет поставили уже как мотоцикл.

Сам владелец признается: покупка была спонтанной, захотелось попробовать что-то необычное.

Трицикл привезли из США, покупали на аукционе. Обслуживание оказалось доступным. ТО стоит около $300–400.

Сейчас аппарат продают. За него просят чуть более 137 тыс. Причина простая: владелец хочет пересесть на более мощную версию.

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