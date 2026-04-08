В Швейцарии протестировали робота для поиска ресурсов на Луне и Марсе 8.04.2026, 20:54

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Фото: charter97

Как он работает.

Ученые Базельского университета и Европейского космического агентства испытали четвероногого робота для быстрого поиска ресурсов и следов жизни на других планетах.

Результаты открытия опубликовала платформа Frontiers in Space Technologies.

Современные планетарные миссии происходят медленно из-за задержек связи между Землей и марсоходами, которые достигают от 4 до 22 минут. Марсоходы вынуждены передвигаться осторожно из-за сложного рельефа, преодолевая лишь несколько сотен метров в день. Это заставляет ученых заблаговременно планировать все операции и существенно ограничивает возможности для сбора геологических данных на больших территориях.

Чтобы решить эту проблему, доктор Габриэла Лигеза и ее коллеги протестировали новую полуавтономную стратегию. Они использовали четвероногого робота ANYmal, оборудованного роботизированной рукой, микроскопической камерой MICRO и портативным спектрометром.

Испытания проходили на базе лаборатории Marslabor Базельского университета. Там с помощью аналогов горных пород, пыли и соответствующего освещения воссозданы условия поверхности других планет.

«Наш исследовательский вопрос заключался в том, сможет ли робот, оснащенный простой научной полезной нагрузкой, быстро изучить несколько целей, одновременно получая значимые научные результаты, — отмечает Габриэла Лигеза. «Результаты доказали, что даже относительно компактные инструменты могут достичь полной научной цели: идентификации горных пород, имеющих значение для астробиологии и разведки ресурсов»,

Во время тестирования исследователи сравнили традиционный подход, которым непрерывно управляют люди, с новой системой. Полуавтономная миссия с несколькими целями оказалась значительно быстрее и заняла от 12 до 23 минут, тогда как управляемая человеком операция требовала 41 минуту. Робот успешно распознал все выбранные цели, среди которых гипс, карбонаты, базальты, анортозиты и дуниты, которые могут указывать на наличие ценных ресурсов.

По словам Габриэлы Лигезы, открытие дало понять, что для подготовки к миссиям на Луну и Марс целесообразнее использовать шустрых роботов, которые способны оперативно находить потенциальные полезные ископаемые или признаки прошлой жизни.

«Вместо того, чтобы ждать, пока люди отдадут команду на каждый шаг, роботы могли бы двигаться по местности, быстро сканировать камни и собирать данные, — цитирует Frontiers ученого, — Этот подход позволил бы нам проводить исследования на поверхностях планет гораздо быстрее».

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