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Трамп обсудит с генсеком НАТО выход США из альянса

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  • 8.04.2026, 23:49
  • 9,428
Трамп обсудит с генсеком НАТО выход США из альянса

Об этом сообщил Белый дом.

Президент Дональд Трамп в среду, 8 апреля, проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете и поднимет вопрос о выходе США из альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее слова передает CNN.

По ее словам, президент с нетерпением ждет «очень откровенного и честного разговора» с Рютте.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривают ли США по-прежнему вопрос выхода из НАТО, Ливитт ответила, что Трамп «обсудит его через пару часов с генеральным секретарем Рютте».

На прошлой неделе Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. По его словам, в отсутствие помощи от союзников «было сложно поверить». Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что США должны провести переоценку ценности НАТО после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

При этом проблемы в отношениях США и НАТО начались еще с Гренландии, пояснял Трамп. «Мы хотим Гренландию, а они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: «Пока-пока!» — рассказывал политик.

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