Ловушка для Кремля захлопнулась 10 Telegram-канал «Сито Сократа»

9.04.2026, 22:54

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Путин проиграл по всем фронтам.

Глобальная геополитика снова ощутила тектонический сдвиг, который еще несколько дней тому назад казался невозможным. В то время как аналитики в Вашингтоне и Иерусалиме спорили о масштабах неминуемых ударов по «иранской цивилизации», Дональд Трамп в своей излюбленной манере совершил «разворот на 180 градусов». Вместо «огня и ярости» мир получил «Исламабадское соглашение», т.е. неожиданную сделку, которая меняет правила игры не только на Ближнем Востоке, но, похоже, и в коридорах Кремля.

Президент Трамп, еще в марте грозивший стереть остров Харк с лица земли, вновь доказал, что для него внешняя политика — что-то вроде бизнес-кейса. Лидер США пошел на сделку после получения иранского «предложения из 10 пунктов». Трамп прагматично оценил риски затяжной войны, способной похоронить его предвыборные обещания о стабильной экономике. Заявив о «двустороннем прекращении огня» в Truth, он фактически признал: торговаться с Тегераном выгоднее, нежели воевать. Для Москвы, которая рассчитывала на полное втягивание США в «иранское болото», это стало первым холодным душем.

Главной сенсацией стало то, кто именно зажег факел мира. Не Брюссель, не Пекин и уж точно не Москва. Роль «новой Женевы» взял на себя Исламабад. Премьер-министр Шахбаз Шариф и генерал Асим Мунир продемонстрировали филигранную дипломатию, став единственным работающим каналом связи между Трампом и аятоллами. Пакистан не просто «передал письмо», он разработал каркас соглашения, гарантирующего открытие Ормузского пролива для судоходства. Как отмечают арабские СМИ: указанный успех Пакистана обнулил претензии России на роль ключевого посредника в регионе.

Экономический эффект перемирия оказался мгновенным. Нефтяной рынок отреагировал на новости об открытии Ормузского пролива обвалом нефтяных котировок. Цена на Brent, еще недавно штурмовавшая отметку в $115, рухнула ниже $95 за баррель. Прогнозы указывают на то, что возвращение иранской нефти в легальное поле знаменует конец полосы сверхдоходов от дефицита черного золота. Для российского бюджета, сверстанного под условия военной инфляции и высоких цен на энергоносители, такой сигнал означает неизбежное секвестирование расходов.

В Москве от увиденного буквально кусают локти. Кремль в этой ситуации проиграл по всем фронтам. Россия пережила утрату рычагов влияния, ведь Иран, начавший диалог с США, больше не нуждается в Москве как в единственном «адвокате» и поставщике разведданных. Показательно, как Трамп открыто и цинично отверг предложение Путина о посредничестве, посоветовав ему «лучше заняться Украиной».

Весь расчет на то, что война на Ближнем Востоке отвлечет ресурсы Запада от Киева, рассыпался. Напротив, Вашингтон высвобождает руки, а «ось зла» дает трещину в самом важном месте. Иран становится «началом конца российского влияния на Глобальном Юге».

Тегеран выбрал путь выживания через сделку, потому Россия остается один на один с международными санкциями и затянувшейся войной против Украины. Ловушка захлопнулась: союзник, во многом преданный Путиным, на которого Москва ранее ставила всё, выбрал прагматичный мир, оставив Кремль в роли стороннего наблюдателя за чужим успехом.

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