Польша получит 6,5 млрд евро от ЕС на перевооружение 1 5.05.2026, 17:52

Кредитное соглашение подпишут в ближайшее время.

Со стороны ЕС документ подпишут еврокомиссары Петр Серафин и Андрюс Кубилюс.

Польшу будут представлять вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.

Польша станет первой страной, которая присоединится к программе SAFE. Вместе с ней аналогичное соглашение подпишет Литва.

Еврокомиссары после Варшавы отправятся в Вильнюс для подписания соответствующего документа.

В Варшаве рассчитывают получить авансовый платеж в размере около 6,5 млрд евро уже до конца месяца.

Выплата зависит от завершения внутренних процедур в Европейской комиссии.

Всего в программе планируют принять участие 19 стран ЕС.

