Польша получит 6,5 млрд евро от ЕС на перевооружение

Польша получит 6,5 млрд евро от ЕС на перевооружение1
- 5.05.2026, 17:52
Кредитное соглашение подпишут в ближайшее время.
Со стороны ЕС документ подпишут еврокомиссары Петр Серафин и Андрюс Кубилюс.
Польшу будут представлять вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.
Польша станет первой страной, которая присоединится к программе SAFE. Вместе с ней аналогичное соглашение подпишет Литва.
Еврокомиссары после Варшавы отправятся в Вильнюс для подписания соответствующего документа.
В Варшаве рассчитывают получить авансовый платеж в размере около 6,5 млрд евро уже до конца месяца.
Выплата зависит от завершения внутренних процедур в Европейской комиссии.
Всего в программе планируют принять участие 19 стран ЕС.