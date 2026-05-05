5 мая 2026, вторник, 18:40
Польша получит 6,5 млрд евро от ЕС на перевооружение

1
  • 5.05.2026, 17:52
Кредитное соглашение подпишут в ближайшее время.

Со стороны ЕС документ подпишут еврокомиссары Петр Серафин и Андрюс Кубилюс.

Польшу будут представлять вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.

Польша станет первой страной, которая присоединится к программе SAFE. Вместе с ней аналогичное соглашение подпишет Литва.

Еврокомиссары после Варшавы отправятся в Вильнюс для подписания соответствующего документа.

В Варшаве рассчитывают получить авансовый платеж в размере около 6,5 млрд евро уже до конца месяца.

Выплата зависит от завершения внутренних процедур в Европейской комиссии.

Всего в программе планируют принять участие 19 стран ЕС.

