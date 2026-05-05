Над Путиным смеются даже свои Дмитро Кулеба

5.05.2026, 18:49

Дмитро Кулеба

История с предложением Путина объявить перемирие, чтобы он мог провести парад в Москве, уже становится просто трагикомичной. «Траги» – потому что речь идет о жизни людей, а «комичной» – потому что над Путиным, кажется, уже смеются даже свои. Всевозможные военные корреспонденты и люди, которые традиционно поддерживают «СВО», то есть российскую агрессию против Украины.

Говорят: «Что же это такое, что мы у нацистов просим разрешить нам провести парад?» Это все равно, что Сталин просил бы Рузвельта уговорить Гитлера согласиться на прекращение огня для проведения парада.

Тем не менее у страха глаза велики, паранойя достигает нового уровня, и, соответственно, страх руководит этими решениями, даже ценой репутации самого Путина как великого и ужасного правителя.

Мы с вами понимаем, что на динамику войны это перемирие никоим образом не влияет.

Путин все еще считает, что у него есть все возможности продолжать войну, хотя появляются первые серьезные признаки того, что ситуация в России обостряется, будем дипломатичны.

Как бы там ни было 9 мая, то есть что бы там ни было: будет прекращение огня, не будет прекращения огня, – но это уже вышло Путину боком.

И тот факт, что они даже технику боятся на параде показывать, – это тоже проявление слабости России, а не ее силы.

Я уже давно говорю, что мы с вами являемся свидетелями гибели империи, но империи не умирают просто так. Они пытаются выпить как можно больше крови и утащить как можно больше с собой туда вниз, в ад.

И вы знаете, вот эта история с парадом, она войдет в историю именно как момент, когда слабость Путина стала очевидной для всех.

Что касается их угрозы, что если Украина не согласится на это прекращение огня, то они нанесут массированный удар по центру Киева. Мы должны честно себе сказать, что это не то чтобы россияне не пытались попасть по центру Киева в предыдущие четыре года войны. Новой угрозы здесь нет, выглядит как дешевый шантаж.

Они и так бомбят нас практически каждый день, и эта угроза лишь подчеркивает слабость россиян в этой ситуации.

Поэтому наблюдаем с попкорном, не паникуем. Роберт Фицо уже сказал, что на парад не пойдет, но с Путиным встретится, в Москву все равно прилетит. Наверное, тоже страшно. Не одному Путину страшно, вдруг залетит.

Главный вывод этой истории заключается не в том, что Путин чего-то боится, а в том, что дальнобойные возможности Украины стали настолько сильными, настолько влиятельными, что это заставляет Путина выставлять себя на посмешище.

Вот это то, что должно нас действительно радовать.

Дмитро Кулеба, Facebook

