Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за парада Путина 3 5.05.2026, 20:25

Владимир Зеленский

«Цифровая блокада» не может скрыть правду.

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за подготовки к «празднованию» 9 мая.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

«Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день», - отметил президент.

Глава государства также приветствовал санкционный шаг Британии, которая применила ограничения в отношении 35 физических и юридических лиц. Они связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.

«Россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать», - подчеркнул Зеленский.

