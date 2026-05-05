Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за парада Путина

Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за парада Путина3
- 5.05.2026, 20:25
«Цифровая блокада» не может скрыть правду.
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за подготовки к «празднованию» 9 мая.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
«Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день», - отметил президент.
Глава государства также приветствовал санкционный шаг Британии, которая применила ограничения в отношении 35 физических и юридических лиц. Они связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.
«Россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать», - подчеркнул Зеленский.