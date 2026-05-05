Туркменский кратер в пустыне Каракум может погаснуть после 50 лет горения 5.05.2026, 20:43

«Врата ада» закрываются?

Пламя газового кратера Дарваза в Туркменистане постепенно угасает. На это указывают нынешние данные инфракрасной съемки.

Об этом сообщает IFL Science со ссылкой на The New York Times.

Объект, известный как «Врата ада», образовался в 1971 году, когда советские специалисты случайно пробили огромный карман природного газа во время поиска нефти. Чтобы предотвратить выбросы токсичных веществ, газ решили поджечь. Это привело к обвалу грунта и образованию воронки шириной 70,1 метра и глубиной 20,1 метра, которая непрерывно горит уже более пяти десятилетий.

В прошлом году представители Туркменистана официально заявили об ослаблении пожаров на территории объекта. Правительство страны объяснило такое снижение интенсивности бурением двух скважин в 2024 году, которые начали откачивать газ из подземного резервуара.

«Уменьшение [пожаров] почти трехкратное», — заявила на конференции Ирина Лурьева, директор туркменской государственной энергетической компании Turkmengaz.

Изменения подтвердила британская компания по мониторингу Capterio, опираясь на независимые спутниковые данные. Эксперты считают, что пламя начало тускнеть еще до появления новых скважин. Впрочем, в Capterio не могут окончательно определить, повлияли ли на этот процесс природные факторы.

Несмотря на угасание огня, кратер продолжает выделять огромные объемы метана. По данным некоммерческой организации Carbon Mapper, в период с 2022 по 2025 год объект выбрасывал в среднем около 1300 килограммов метана в час. В октябре 2025 года этот показатель ощутимо вырос и достиг 1960 килограммов в час.

Полное прекращение пожара может иметь негативные последствия для окружающей среды. Во время горения метан превращается в углекислый газ, что делает его менее вредным.

Если Дарваза перестанет пылать, в атмосферу будет попадать чистый метан, который удерживает тепло в 30 раз эффективнее углекислого газа и составляет около 11% от всех мировых выбросов парниковых газов.

