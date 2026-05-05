Агроимперию российского миллиардера Мошковича изъяли в доход государства 3 5.05.2026, 20:54

Вадим Мошкович

Речь идет о «Русагро».

Агрохолдинг «Русагро», который занимает 2 место по производству свинины, 3-е — по выпуска сахара и владеет более 800 тысяч га сельхозземель, — обращен в доход государства.

Как сообщает «Коммерсант», Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокутаруры об изъятии компании у миллиардера Вадима Мошковича — в прошлом сенатора от Белгородской области, состояние которого Forbes оценивает в $2,9 млрд.

С весны прошлого года 58-летний Мошкович находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и даче взятки. Вместе 65% акций «Русагро» у Мошковича конфисковали элитную квартиру в Хамовниках, дом на Рублевке, деньги на счетах и наличные, найденные при обыске — всего 3,8 млрд рублей, $1,8 млн и 1,6 млн евро.

Начинавший бизнес в 1990-е с импорта сахара, а затем построивший агроимперию с годовой выручкой 500 млрд рублей, Мошкович попал под прицел силовиков вскоре после вторжения в Украину. В 2024 году холдинг «Русагро» включили в перечень стратегических предприятий, что запрещает иностранное владение. Мошкович был вынужден перевести бизнес с Кипра в Россию — через механизм редомицилляции. И хотя Кремль обещал вернувшимся из офшоров бизнесменам полную безопасность, уже через несколько месяцев Мошкович оказался за решеткой.

Бизнес Мошковича давно был мишенью для изъятия, рассказывали ранее источники «Новой газеты.Европа» на агрорынке. «Мошковича сначала заставили редомилицировать бизнес в Россию и теперь тупо отбирают. Видимо, не захотел отдать по-хорошему, теперь отдаст по-плохому», — говорил из собеседников издания. По словам другого источника, на бизнес Мошковича претендует клан Патрушевых, который стремится прибрать к рукам крупные активы в сельском хозяйстве и продовольственном секторе.

В иске о национализации «Русагро» Генпрокуратура утверждала, что занимая должность сенатора от Белгородской области с 2006 по 2014 год, Мошкович использовал «политический и административный ресурс» в интересах бизнеса. Он, в частности, добился передачи крупных сельхозугодий в области, в результате чего земельный фонд «Русагро» вырос в 10 раз. Кроме того, Мошкович «выводил прибыль» компании за рубеж через офшоры, владение которыми не отражал в налоговых декларациях, утверждала прокуратура.

«Русагро» рыночной стоимостью 100 млрд рублей может стать одной из крупнейших компаний, попавших под волну национализаций, в результате которых за последние три года у частных собственников изъяли более 800 предприятий общей стоимостью 4 трлн рублей. Среди них — автодилер «Рольф», «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧМЭК), «Южуралзолото», крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов Raven Russia, аэропорт «Домодедово», а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда.

Что дальше будет с «Русагро», остается неясным, однако судя по всему ситуация будет развиваться по сценарию «Южуралзолота», которое конфисковали у миллиардера Константина Струкова, пишут аналитики «Вектор Капитал». Компания около года находилась на балансе имущества, и только сейчас ее оценили и подготовили к продаже. Торги должны состояться в мае.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com