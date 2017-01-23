Эдуард Пальчис: Настроен бороться всеми способами против налога на «тунеядство» 6 23.01.2017, 17:20

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Эдуард Пальчис

Фото: «Наша Ніва»

Налоговики записали бывшего политзаключенного, который в 2015 году находился в тюрьме, в «тунеядцы».

Бывший политзаключенный, блогер Эдуард Пальчис написал в своем «Фейсбуке», что получил «бумажку за тунеядство».

«Пришло уведомление о необходимости заплатить налог на «тунеядство» за 2015 год. Видимо, высылают всем, несмотря на обстоятельства каждого конкретного человека и причины, почему он не работал», - сказал Пальчис «Свабодзе».

Блогер добавил, что когда его задержали в начале мая 2015 года, он как раз занимался трудоустройством.

«После началoсь уголовное дело, и понятно, что я не работал. Видимо, по этой причине меня и записали в «тунеядцы».

Пальчис заявил, что платить налог не собирается и вместе с юристами будет искать, как доказать, что находясь в тюрьме, он не должен был «участвовать в финансировании государственных расходов».

«Платить я не должен, согласно всем параметрам. Поэтому настроен бороться всеми способами против этого налога».

В своем «Фейсбуке» Эдуард Пальчис пошутил, что государство должно не взимать с него налог, а наоборот - выдать премию. Так как «в государственный бюджет поступило множество тысяч долларов благодаря судебным штрафам за акции солидарности возле Минского городского суда».

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».