Что такое биржа труда в Беларуси? 23 23.01.2017, 23:28

Блогер решил на собственной шкуре испытать, каково быть безработным в современной Беларуси.

Если кто не знает, в Республике Беларусь один из самых низких уровней безработицы в мире. Безработных всего меньше одного процента от регулярно работающего населения, это – примерно население небольшого городка вроде Кобрина или 50 тысяч человек. Для сравнения – уровень безработицы в благополучной Франции около 10%, Германии и Великобритании около 6%. Белорусский же показатель уровня безработицы почти не меняется на протяжении 20 лет и на всех графиках выглядит ровненькой линией, которая жмется к нулю. Выглядит так благополучно, что иногда кажется, что легче поверить в Деда Мороза. Наверное, поэтому местные власти не поверили и решили снять дополнительный налог с неработающего населения – так называемый налог на «тунеядство». Налоговики насчитали по стране 400 тысяч неработающих и начали высылать извещения заплатить в казну 360 рублей (около 170$), пишет блогер Верасень.

Казалось, в социальном государстве должно быть как раз наоборот, если у тебя нет работы, чтобы ты не умер от голода, тебе платят пособие, по крайней мере, так это работает в той же Великобритании, Франции и Германии. Но белорусские власти решили, что если у тебя нет работы, это не значит, что ты – безработный, а значит, что ты скрываешь доход и должен заплатить специальный налог в казну. Выглядит более чем странно. Но чем неработающий гражданин отличается от безработного? И почему неработающие беларусы не спешат становится на биржу труда, чтобы лениво получать свое пособие и ждать, пока государственная служба позаботится о них?

Я решил на собственной шкуре испытать, каково это быть безработным в современной Беларуси. Тем более, такого опыта в моей жизни ещё не было. А жизнь ведь состоит не только из комментов и лайков, иногда ведь хочется чего-то взаправду настоящего и нового.

В общем, закрыл я все активности, которые делали меня занятым человеком, и поехал к ближайшей бирже труда, которая у нас теперь называется Центром занятости населения. Ближайший такой Центр находится в городе Воложин, что в 80 км от Минска. Воложин прекрасный городок, небольшой, с красивым ландшафтом, простыми и открытыми людьми. Даже становиться безработным в нём, в целом, приятно. Тем более, когда понимаешь, что о тебе позаботится наше самое замечательное социальное государство.

Центр занятости находится на площади Свободы в местном исполнительном комитете. На входе милиционер проверят содержимое рюкзака, а потом с улыбкой пропускает через турникет. Я нахожу нужный кабинет и захожу. Так как городок небольшой, совершенно нет очереди, и внутри меня встречают две симпатичные женщины на вид около сорока лет. Я, улыбаясь, рассказываю о своей цели визита к ним, а они с интересом рассматривают меня и, по ходу, мою бороду. Для того, чтобы стать на биржу труда, нужно написать заявления и выложить стопочку документов. Чтобы не попасть в просак, я взял с собой толстую папку важных документов, которые накопились за всю мою недолгую жизнь. Женщинам было интересно всё, они перекладывали листочек за листочком мою папку и активно расспрашивали меня. Обстановка чем-то напоминала посольство США в Москве, где я когда-то пытался открыть визу. В какой-то момент дошло до моего диплома, в котором гордо было написано, что я магистр наук. Написано было на польском и английском языке, и, хотя Воложин совсем недавно был ещё под Польшей, сейчас тут уже никто по-польски не «гу-гу», и мне обязательно нужно сделать нотариально-заверенный перевод на русский язык. А потом можно уже приходить и регистрироваться. Я откланиваюсь, еду в Минск, где за 30 рублей (15$) мой диплом переводят на второй государственный.

Через неделю я возвращаюсь в знакомый кабинет с переводом в руках и теперь я, наконец, могу написать заявление об официальном поступлении на учёт безработных. Я пишу и подписываю около 5 важных бумажек. На одной из них нужно заполнить анкету и отметить некоторые пункты. Там есть вопрос:

«Почему вы желаете работать?» и предлагаются следующие ответы:

работа – источник заработка, залог материального благосостояния;

работа обеспечивает определенный социальный статус;

работа нужна для общения и полноценной жизни;

работа – способ реализации себя как личности и профессионала;

Решил поставить галочки везде. Хорошо, наверное, когда за статус, благосостояние, общение и полноценную жизнь может ответить простая работа за 150 баксов в месяц. Когда-то я получал столько за полтора дня работы в Нью-Йорке, но времена и места немного поменялись в моей жизни, да и Воложин – не Нью-Йорк, это я тоже понимаю.

Теперь, когда все документы заполнены, мне торжественно вручают Памятку Безработного, и теперь я официально безработный.

В памятке написаны обязанности безработного и угрозы, за что меня могут лишить права на пособие. Позвольте, а где же о моих правах? Ведь даже в школьном дневнике рядом с обязанностями ученика были написаны его права. Про весь список я решил не заикаться, но один вопрос всё-таки не давал мне покоя, а именно: «Как же жить дальше? И где получать желанное пособие?» Я робко спросил об этом работников, а мне ответили, что пособие мне пока назначать не будут, но если я хочу и дальше числится в рядах безработных, мне нужно приходить раз в месяц и отмечаться в центре занятости, а по первому звонку обязан явиться как штык сюда же. Ну что же, взялся за гуж – не говори что не дуж.

Я потихоньку начал догадываться, почему так мало людей регистрируется безработными. Памятка безработного, конечно, тоже полезная вещь, например ей в крайнем случае можно растопить печь, но сыт ей вряд ли будешь.

Итак, я стал на учёт 15 декабря и принялся ждать звонка.

Так прошёл месяц, я уже потиху подгрызал уголки своей памятки, хорошо, в этом месяце было празднование нового года и друзья привезли немного еды и святой воды.

Но вот пришло время ехать отмечаться в родной центр занятости. Там меня сразу узнали и обрадовали: ура, мне назначают пособие, но не всё не так просто, как кажется. Работы для меня никакой нет, а чтобы получать пособие и иметь почётное право и дальше числится безработным, мне нужно участвовать в общественных работах. Зимой мне нужно работать минимум 1 день в месяц, а с весны уже 5 дней. Работать нужно рабочим в местном колхозе, не зря ведь я закончил университет, а чтобы всё было официально, мне выписывают направление.

А чтобы получать пособие, нужно открыть счёт в банке, что будет стоить мне 1 рубль или 50 центов.

В общем, пока поясок стоит затянуть потуже, ведь деньги на пособие в бюджет всё равно пока не поступили, и когда поступят – неизвестно.

Тут мне становится чисто теоретически интересно, насколько сильно государство готово помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации без работы и средств к существованию? Я спрашиваю о размере помощи и тут меня ждёт жестокое разочарование – оказывается, пособие по безработице в Беларуси составляет от 1 до 2 базовых величин, т.е. от 10 до 20$. В месяц! Как такое может быть и кто может выжить за такие деньги? Да уж, воистину говорил Будда, что жизнь – это Республика Беларусь. Мне как молодому специалисту назначат самое низкое пособие в 20 белорусских рублей в месяц (10$), если я успешно отработаю один день в колхозе. Да уж, воистину социальное государство, думаю я про себя, а вслух говорю «спасибо».

Но это ещё, оказывается, не всё. Что-то изменилось в законе, и теперь безработный сам должен на практике доказать, что он активно занят поиском работы. Для этого мне выдают Карточку самостоятельного поиска работы, да уж, целлюлоза – наше всё. Но зачем, спрашивается, тогда необходим этот центр занятости?

В общем теперь впереди меня ожидает несколько интересных квэстов: работа в местном колхозе и поход по инстанциям и тогда возможно государство меня поддержит, а там и весна скоро.