Многодетный сварщик из-под Слонима сделал огромного коня 7 1.10.2017, 10:20

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Фото: gs.by

В планах у мастера – обзавестись собственной кавалерийской группой.

Скакун ростом в 2,5 метра «восстал» под Слонимом из арматуры, цемента и шпаклевки.

Создал его Владимир Олейник, житель агрогородка Сеньковщина Слонимского района.

Как рассказал gs.by Владимир, который работает электрогазосварщиком на Слонимском водоканале, на создание скульптуры ушло чуть больше месяца.

— Я и раньше делал разные фигуры, но маленькие из пеноблоков. Дочке в сад сделал фигуру Машеньки из мультфильма. Была и фигурка коня небольшого размера. Я ее подарил хозяину одной усадьбы. Фигуру коня в натуральную величину давно сделать задумал, изучал картинки в учебниках, фото. И вот два месяца назад идея воплотилась в жизнь.

Мужчина также рассказал, что когда кипела работа, он сделал себе своеобразную мастерскую на открытом воздухе, обгородил место, где делал фигуру лошади, и завесил все коврами. Соседи сразу думали, что семья Олейник к свадьбе дочери готовится. Когда работа закончилась, ковры были сняты и секрет раскрыт.

Фото: gs.by

— На коня ушло 300 кг цемента. Я брал ведро цемента на два ведра песка. Тело пустотелое у коня, а ноги полностью забетонированы. Помогал в работе старший сын Никита — песок просеивал, бетон мешал.

Стоит отметить, что Владимир — многодетный отец, у него четверо детей, и все они тоже творческие личности. Старшая дочь Влада учится на втором курсе Гродненского музыкального колледжа искусств, сын Никита — школьник, тоже занимается музыкой, играет на баяне. Младшая дочь, Варвара, познает азы игры на фортепиано, а младший Матвей, которому только 3,5 года, уже дома напевает песенки. Жена Владимира Ирина — участница народного вокального ансамбля «Славяночка».

— Мы больше все с музыкой связаны, а у мужа другое увлечение: он хорошо рисует, занимается резьбой по дереву, вырезает фигурки из строительных блоков. Лошадь в натуральную величину — это его первая работа такого масштаба, — отметила хозяйка дома Ирина.

Уже оценила работу и местная ребятня, которая не упускает возможности вскарабкаться на лошадь и сфотографироваться.

В задумках у мастера сделать всадника или всадницу и еще одного коня.