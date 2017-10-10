Что скрывается за стенами «образцовой» стройки БелАЭС 8 10.10.2017, 9:24

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Белорусские журналисты провели независимое расследование.

Чиновники неоднократно заявляли, что стройка атомной электростанции в Островце является «образцовой», и Беларусь возводит «самую надежную и безопасную АЭС». Однако при этом белорусам, некогда пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пытаются ограничить доступ к любой критической информации со стройплощадки.

«Салідарнасць» провела журналистское расследование, чтобы узнать, что скрывается за стенами стройплощадки, расположенной в 18 км от райцентра Островец и в 25 км от границы с Евросоюзом.

«Стены там были реально кривые»

Летом нынешнего года источник «Салідарнасці» рассказал о качестве проводимых строительных работ одним из СУ на хозяйственном объекте второго энергоблока первой белорусской АЭС.

Геодезисты регулярно фиксировали там отклонения от проекта у возведенных стен, закладных деталей и отверстий.

– Невооруженным глазом было видно, что стены там реально кривые. Если отклонения в 1 см считаются допустимыми, то там могло быть и 3 см, и 7 см. Технадзор не принимал такую «качественную» работу. Строители были недовольны, что постоянно приходилось отдалбливать лишнее и примазывать там, где не хватало. Сложилось впечатление, что они не осознают, на объекте какой степени важности работают. Темпы работ также оставляли желать лучшего: строители говорили, что не хватает инструментов, – рассказал источник.

Чтобы охарактеризовать атмосферу на стройплощадке БелАЭС, собеседник «Салідарнасці» рассказал о мрачной шутке строителей:

– Они говорят, что в начале стройки было страшное раздолбайство. Затем порядка и ответственности стало больше. Так что если на атомной станции и будет взрыв, то на первом энергоблоке.

Несколько лет назад чиновники заявляли, что первый энергоблок запустят в 2017 году, теперь его запуск откладывается на 2019-й.

Белорусские строители трудятся за мизерную зарплату, некоторым задерживают выплаты

Как заявили «Салідарнасці» люди, побывавшие на стройплощадке БелАЭС, пожалуй, главной причиной равнодушного отношения белорусских строителей к своим обязанностям являются низкие зарплаты. За работу на важнейшем стратегическом объекте многие получают по 350-400 рублей в месяц.

Это подтверждает и информация из Общереспубликанского банка вакансий, где периодически появляются предложения о работе на БелАЭС за вышеназванную зарплату.

– Люди работают, чтобы получать деньги. С учетом того, сколько там получают, так и работают. Многие приезжают от своих стройорганизаций лишь на время, и потом возвращаться сюда не хотят, – рассказал один из собеседников «Салідарнасці».

– Люди говорят так: «Не уволишься, потому что пойти-то некуда. Вот и терпим», – сообщил монтажник, работавший на БелАЭС осенью прошлого года.

Более того, «Салідарнасці» стало известно о нескольких случаях проблем с выплатами задействованным на стройплощадке работникам. И это с учетом того, что на возведение атомной электростанции белорусские власти взяли у России кредит размером около 10 млрд. долларов.

Так, систематически задерживали выплату командировочных работникам ОАО «Белэлектромонтаж». Главный инженер предприятия Николай Брейлян заявил «Салідарнасці», что эта проблема касалась лишь части их представителей на БелАЭС. По его словам, «Белэлектромонтаж» попал в тяжелое финансовое положение, образовалась большая дебиторская задолженность, были арестованы счета.

– Генподрядчик на БелАЭС с нами рассчитывался, были проблемы с другими. Но сейчас согласно указу открыт специальный счет и всем, кто работает в Островце, перечисляем и зарплату, и командировочные. Проблема уже решена, – сообщил Николай Брейлян.

Отметим, что 28 июля Лукашенко подписал указ №265, которым предусматривается создание условий белорусским организациям, участвующим в сооружении Белорусской АЭС, для своевременного проведения денежных операций, связанных со строительством ее объектов.

Вместе с тем, в некоторых подрядных организациях зарплаты у белорусских строителей достаточно высокие. К примеру, в ОАО «Белэлектромонтажналадка» в конце прошлого года получали около 1200-1400 рублей.

Еще выше заработки в ООО «Трест РосСЭМ», российской компании, возводящей реакторные здания первого и второго энергоблоков. В основном там трудятся россияне и украинцы.

Вот что рассказал «Салідарнасці» монтажник из Запорожской области:

– Почему сюда приехал? В Украине сейчас АЭС ведь не строится. Я в «РосСЭМе» уже девятый год, работал на строительстве нескольких атомных станций в России. Зарплату нам начисляют российскими рублями, выходит около 1000 долларов. Работает у нас и немного белорусов, получают столько же, сколько мы.

Однако напряженность среди части работников очевидна. Один из источников «Салідарнасці», работавший на стройплощадке БелАЭС минувшим летом, процитировал надпись, увиденную на стене туалета: «(Оскорбительное слово) белокасочные, работайте вы сами за 4 млн (зачеркнуто), 3 млн (зачеркнуто), 2 млн рублей».

Белорусские подрядчики получили убытки, долги с них взыскивают через суды

Генеральным подрядчиком строительства атомной электростанции в Островце выступает группа компаний ASE, в которую входит «Атомстройэкспорт».

В начале этого года на БелАЭС работало порядка 5 тысяч человек, которые представляли десятки различных подрядных организаций. Многие из этих компаний, ввязавшись в строительство БелАЭС, оказались в непростом финансовом положении.

Летом Экономический суд Брестской области по заявлениям АО «Атомстройэкспорт» возбудил приказное производство (упрощенная примирительная процедура в случае бесспорных требований) в отношении брестского Строительного треста №8 и его филиалов. Фигурировали суммы долгов в десятки тысяч белорусских рублей.

В филиале стройтреста в Островце «Салідарнасці» сказали, что их задолженность касается жилья: работники размещаются в квартирах, которые предоставляет «Атомстройэкспорт».

Однако проблема с финансовым положением подрядных организаций намного шире.

– Наверное, все белорусские подрядчики на БелАЭС потерпели очень большие убытки в связи с резким падением российского рубля в конце 2014 года. Договоры заключались в российской валюте, заказчик расплатился ею, а мы ведь покупали материалы за белорусские рубли. Эти убытки нам не компенсировали. Почему мы молчим? Вы не представляете, сколько шагов предпринималось. Обращались и в правительство, показывали, какие деньги мы потеряли. Когда шли работать на АЭС, на бумаге все выглядело гладко, но на практике получилось по-другому, – объяснили представители Стройтреста №8.

Предприниматель, знакомый с ситуацией, сказал «Салідарнасці» следующее: «С учетом кризиса и высокой конкуренции на строительном рынке, каждая организация цеплялась за работу как могла».

Стройтрест №8 оказался не единственным предприятием, у которого образовался долг перед «Атомстройэкспортом».

В 2015 году на одном из интернет-сайтов пожаловались на субподрядчика «АДС-2000». Мужчина утверждал, что работает на стройплощадке БелАЭС: «Условия ужасные, командировочные до сих пор не получили… Бастовали, ничего не дало».

Получить комментарий в компании «АДС-2000» «Салідарнасці» не удалось. Это одна из крупнейших строительных организаций страны, которая некогда была куплена бизнесменом Виталием Арбузовым. Весной нынешнего года он был задержан по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.

Однако «Салідарнасць» связалась с предпринимателем из Гомеля, который два года назад по заказу «АДС-2000» осуществил перевозку муфт для арматуры на стройплощадку БелАЭС.

По словам Вячеслава, компания длительное время не выплачивала ему долг, и, по его мнению, до конца так и не рассчиталась.

– Я приезжал на атомную станцию. При мне была такая ситуация: трактор вез арматуру с резьбой, та упала на землю. Трактор просто потянул ее дальше, хотя, как мне показалось, резьба таким образом стирается, – рассказал Вячеслав.

Один из строителей, работавший на БелАЭС в прошлом году, заявил «Салідарнасці», что работники «ПСФ Актэрос» якобы вынуждены были добиваться выплат от нанимателя через суд.

Однако подтвердить эту информацию, равно как и взять комментарий у представителей названной компании, «Салідарнасці» не удалось. Вместе с тем стало известно, что в этом году на ООО «ПСФ Актэрос» в суд подало ООО «Белпромстройконтракт», с которым не рассчитались за поставки продукции. Суд принял решение в пользу истца и впоследствии долги были закрыты.

Примечательно также, что в этом году Арбитражный суд Москвы вынес несколько решений по искам других юрилических лиц о взыскании долгов с ООО «ПСФ Актэрос».

Желающих попасть на БелАЭС проверяют спецслужбы, на стройплощадке лютует охрана

Строители попадают на работу в Островец только после соответствующей проверки. С определенного момента желающие стали письменно давать «согласие на проведение проверочных мероприятий органами государственной безопасности Республики Беларусь».

– И раньше проверяли, только без письменного согласия. Люди с погашенными судимостями работали по несколько месяцев, потом всплывало, и чуть ли не в наручниках за проходную, – написал на одном из форумов строитель, работавший на БелАЭС.

Один из собеседников «Салідарнасці» рассказал, что после нескольких месяцев работы в Островце в прошлом году был вынужден уехать на заработки в Россию: однажды его пропуск заблокировали – якобы без объяснения причин.

Работающим на стройплощадке БелАЭС запрещено проносить на территорию телефоны с фото- и видеокамерами, а также 3G модемы.

Строители связывают это с желанием администрации обезопасить себя от критики и не допустить утечки информации подобной той, которая произошла в середине 2016-го, когда стало известно о падении корпуса реактора во время пробной установки. Официально инцидент подтвердили лишь спустя две недели после многочисленных слухов. Корпус вынуждены были заменить.

Подобные ситуации возникали неоднократно. Так только после утечек информации затем официально сообщили о соприкосновении нового корпуса реактора при перемещении по железной дороге с опорой контактной сети и о частичном повреждении поддерживающих конструкций опалубки одного из подсобных помещений.

– На проходной обычно особого досмотра нет, там дежурят тети. А вот на самой стройплощадке работает своя служба охраны. Мужчины в черной форме чем-то напоминают спецназ. Однажды столкнулся в бытовке с двумя амбалами. Меня обыскали, проверили карманы в висящей на стене куртке. Также проверили, когда в последний раз был зафиксирован выход в интернет (в бытовках стояли компьютеры) – пришлось объяснять, что это произошло еще до того, как я стал тут работать, – рассказал «Салідарнасці» один из собеседников.

В случае нарушения предписаний работников штрафуют (лишают премий) или вовсе увольняют. В этих условиях с независимыми журналистами соглашаются пообщаться лишь единицы – да и то с условием, что их имена называться не будут.

Строители живут в стесненных условиях и недовольны ценами в столовой

Еще одна причина для недовольства строителей на БелАЭС – условия проживания. В Островце появились два новых микрорайона с многоэтажными домами, куда на время работы заселяют строителей. Но жить им приходится в условиях тесноты.

Вот что рассказал работник ОАО «Белэлектромонтажналадка»:

– В прошлом году мы жили в квартирах по 9 человек. С утра было не пробиться к ванне и туалету, вечером, как правило, почему-то отсутствовала горячая вода. Сам Островец оставил неприятные воспоминания. Цены на продукты показались взвинченными.

Житель Минска, попавший на стройплощадку летом этого года, сообщил, что в двухкомнатной квартире проживало 6 человек. Из мебели – кровати, тумбочки, стол. На кухне – плита и холодильник.

Около 7 утра строители садятся в автобусы и их везут за 18 км от Островца на стройплощадку БелАЭС.

Сразу несколько строителей, с которым удалось пообщаться «Салідарнасці», высказали также недовольство ценами в крупнейшей столовой на стройплощадке БелАЭС. Говорят, они там на уровне минских, «а то и выше».

– Хороший обед обойдется в 8-9 рублей. Для сравнения, в других столовых, где мне приходилось работать, за обед отдавал в два раза меньше. Цены просто кошмарные, – поделился воспоминаниями конца прошлого года белорусский монтажник.

– Вечером все бухают. Приезжают с работы – направляются в магазины, оттуда выходят с пакетами: почти у каждого пиво или водка. И так каждый день. С появлениями новых микрорайонов Островец преобразился, но с развлечениями все равно туго. Город можно обойти за полтора часа, – рассказал один из собеседников.

Журналист «Салідарнасці» был свидетелем, как в Островце компания мужчин, говорившая с украинским акцентом, распивала в беседке водку средь бела дня. Как можно было понять из их разговора, мужчины вернулись на работу после побывки дома.

Атмосфера на первой белорусской атомной электростанции и вокруг нее не сильно соответствует заверениям чиновников об образцовом порядке на строительстве.