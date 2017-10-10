Активисты бойкотируют строительство китайского завода фейерверков под Могилевом 1 10.10.2017, 15:16

Владимир Шанцев

Фото: DW

Активист Владимир Шанцев считает, что Беларусь превращают в отсталую провинцию Китая.

Региональный лидер Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев объявил о сборе подписей против строительства завода фейерверков под Могилевом, сообщает mspring.online.

Ранее местные власти анонсировали появление пиротехнического производства в Могилевском районе. Инвесторы из города Чанша провинции Хунань готовы создать замкнутый цикл изготовления фейерверков — от пороха и фитилей до корпуса продукции. Эти же бизнесмены организовали якобы бесплатный салют к 750-летию Могилева в июле этого года.

По расчетам могилевских властей, создание пиротехнического завода даст региону около двух тысяч рабочих мест. Владимир Шанцев считает это жульничеством.

— В нашем регионе и стране можно было развивать высокотехнологичное производство, развивать инфраструктуру. Вместо этого нас превращают в отсталую провинцию Китая. Конечно, ведь проще поставить один завод, куда должны пойти обреченные безработицей люди, чем комплексно решать проблемы экономики, — считает политик.

Шанцев называет производство опасным и ненужным. По его мнению, доказательством этого является тот факт, что завод станет первым в Европе.

— В европейский странах умеют оценивать риски и выгоду, потому там такого завода нет. А у нас будет. По сути, это как иметь пороховую бочку под боком, — утверждает областной лидер ОГП.

Политик усматривает в появлении завода признаки коррупции:

— Сначала нам сказали, что на день города нам подарят бесплатный красивый фейерверк. Он отгремел и вот спустя несколько месяцев оказывается, что эти же люди, подарившие фейерверк, будут строить опасное производство под Могилевом. Это не совсем порядочно, — оценил Владимир Шанцев.

В ближайшие дни он с молодыми коллегами активизируют сбор подписей. При этом это лишь одна из общественных кампаний, которыми заняты члены ОГП, утверждает политик:

— Также мы будем судиться с городскими властями из-за Святого озера, решать вопрос со спортивным залом в СШ №11 и попробуем добиться появления велосипедной дорожки на пешеходной улице Ленинская, — заключил Шанцев.