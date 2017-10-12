Белоруска оформила на себя «узбекский» бизнес и осталась должна 12.10.2017, 10:35

архивное фото mlyn.by

Популярные в глубинке «узбекские магазины» формально не обязательно являются узбекскими.

Там работают белорусы, оформлены эти точки на белорусов. В неловкую ситуацию попала Ирина (имя изменено), жительница городка Климовичи, согласившись торговать дешевой одеждой с Востока, пишет onliner.by.

Предложение поступило от представительного мужчины, который назвался жителем Ташкента. По его просьбе Ирина зарегистрировалась в качестве ИП, арендовала торговое место. Теперь судорожно ищет своего «работодателя» и деньги на оплату аренды.

— Они никогда на себя не регистрируют, всегда кого-то просят, — объясняет Ирина. — Я же раньше тоже работала на узбека, просто как продавец. Его потом депортировали. А в сентябре ко мне обратился его двоюродный брат. Пообещал платить 20 рублей в день за то, что буду работать в качестве продавца, плюс $100 в месяц за то, что открыла лицензию и на меня оформлена аренда. Так убедительно говорил — видно, что человек серьезный, рассудительный... У нас в городе с работой сложно, ребенка кормить надо, поэтому согласилась на эту авантюру.

Схема легализации незамысловатая: Ирина торгует и отвечает за формальности, фактический владелец бизнеса обеспечивает все остальное (поставляет товар, оплачивает аренду и «коммуналку», забирает выручку).

— На прошлой неделе привезли товар, но я же не глупая, спросила про документы, — рассказывает женщина. — Накладных и сертификатов нет. Я такое продавать не могу. Тогда он забрал товар, сказал, что повезет обратно в Россию, а через две недели привезет другой, с документами.

Вечером в понедельник бизнесмен еще выходил на связь. А потом перестал и заблокировал Ирину в мессенджерах. Все бы ничего, но аренда висит на белоруске — получила счет на $700 (с учетом «коммуналки»).

— Я объясняю хозяину помещения: «Вы же понимаете, что я тут ни при чем?» Да, говорит, прекрасно понимаю, но документы-то на тебе. И я его тоже понимаю, он не хочет быть крайним в этой истории. Получается, буду из своего кармана платить.

По сути, даже если поставщик товара найдется, предъявить ему нечего. Никаких документальных обязательств у него перед Ириной нет. Все обязательства на ней.

Руководитель предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко на эту ситуацию отреагировал эмоционально:

— На этом примере предпринимателям Беларуси стоит понять: не нужно быть инструментом в чужих руках. Не нужно открывать под свои документы бизнес для чужаков. И вы видите, что это за бизнес. Это первый звоночек, будут и другие...

К слову, вопрос с собственником площадей решал тоже Шумченко:

— К счастью, он оказался порядочным человеком, не стал наживаться на беде, а вошел в положение. В результате достаточно будет заплатить половину суммы.

Телефоны мужчины, с которым имела дело Ирина, пока недоступны.