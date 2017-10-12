«Маньяк с бензопилой» напал на контролеров в шкловской колонии 12.10.2017, 16:02

ВЛАДИСЛАВ КАЗАКЕВИЧ

ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Нападение произошло во время вывода осужденного на прогулку.

Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии, сообщает БелТА со ссылкой на МВД Беларуси. Напомним, его приговорили к 15 годам лишения свободы за нападение на посетителей в ТЦ «Европа»: он убил одну женщину и ранил еще двух.

12 октября примерно в 10.40 в исправительной колонии № 17 Шклова при выводе осужденного Владислава Казакевича на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава.

«Осужденному было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии. Благодаря профессиональным, грамотным действиям начальника войскового наряда контролеров, старшего контролера взвода контролеров 4-й отдельной стрелковой роты 2-го отдельного стрелкового батальона войсковой части 6713 прапорщика Алексея Кузана и личного состава войскового наряда осужденный Владислав Казакевич был обезоружен», — рассказал пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимальному возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.