Вся правда про советские школы 68 Максим Мирович

12.10.2017, 17:30

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При СССР из детей делали не самостоятельно мыслящие личности, а персонал для работы внутри советской системы.

Уж не знаю почему, но одним из козырей поклонников СССР в деле защиты советской системы является советское школьное образование — которое, по мнению фанатов СССР, в те годы было просто идеальным. Очень часто советскую систему школьного образования сравнивают с современным "поколением ЕГЭ" — мол, сейчас дети даже 2+2 нормально сложить не могут, а тогда учебные программы писал сам великий учёный и изобретатель товарищ Сталин, и знания были ого-го!

На самом деле такое положение вещей далеко от истины. Советские школы были чуть ли не самыми отсталыми и архаичными во всей Европе (особенно в послевоенные годы), а из детей там вплоть до 1991 года делали не самостоятельно мыслящие личности, а персонал для работы внутри советской системы. Далеко не в последнюю очередь в "кризисе девяностых" (о котором так любят порассуждать фанаты СССР) сыграла роль именно советская школа — она научила детей кланяться Ленину, но не научила жить в реальном мире.

Самый полный и правдивый рассказ о том, что представляли собой советские школы:

1. Насилие над личностью.

Главный и основной принцип советской школы, которому были подчинены все остальные принципы — это насилие над личностью. Основной задачей учителей была подготовка из "необработанного материала" (детей) готовых "специалистов-винтиков" для советской системы. Что интересно — в СССР такое было не всегда, в 1920-е годы существовали некоторые эксперименты в этой области, но с приходом к власти великого агронома и языковеда все это сошло на нет, и школа приобрела всем вам хорошо известный вид — с доминирующей ролью учителя и четкими правилами и методиками преподавания.

Если вдуматься, то советская система школьного обучения очень напоминала призывную армию — ребенка 6-7 лет отрывали от родителей, бросали в коллектив из 30 таких же, одетых в форму, закрепляли за ним строго определенное место в классе, приучали ходить строем и прививали мысль, что вот эта тетя в черном платье здесь царь, Бог и воинский начальник. Точно так же, как и в армии, у учеников отсутствовало право на ошибку и право на приватность — "плохие поступки" считалось нужным и полезным обсудить и высмеять всем коллективом, и даже для того, чтобы просто выйти в туалет, ученик должен был поднять руку и рассказать, зачем и куда он собрался выйти.

Отчасти именно поэтому школа воспринималась многими советскими детьми как бесконечно унылое и неприятное заведение — что, кстати, отражено во многих советских фильмах про школу. Посмотрите сами — все ученики там только и ждут момента, чтобы поскорее свалить из класса (на переменку или на каникулы), и никто не говорит про школу как про какое-то приятное место.

b>2. Школьная дедовщина и хулиганы.

Как и в любой замкнутой среде, в которой люди оказались не по своей воле (вроде армии и тюрьмы), в советской школе появилась иерархия и дедовщина. Старшеклассники могли издеваться над младшими и третировать их — отбирая мелкие деньги на завтраки в буфете, раздавая поручения и т.д. Официально это осуждалось, но по сути учителя ничего не могли с этим поделать.

Кроме того, из-за переполненных классов с весьма разношерстным ученическим контингентом нередко возникали ситуации, когда 3-4 двоечника, прогульщика и курильщика унижали и третировали весь класс. Как правило, сидела эта банда "на галeрке" (на задних партах), мешая учителям вести уроки, а на переменах занималась троллингом отличников, хулиганством и отбиранием всяких ништяков (от денег до еды) у тех, кто слабее.

Что интересно, такой ситуации во многом способствовали переполненные классы — часто в них было по 30 и больше учеников, этого как раз было достаточно для того, чтобы в классе образовалась банда хулиганов, прослойка унижаемых (обычно 2-3 отличника и "тихони", на роль "пугала для битья" подходил также какой-нибудь "жирдяй" или "очкарик"), и молчаливое большинство, которое просто наблюдало за всем происходящим.

3. Уравниловка.

Официальная советcкая доктрина декларировала "равенство всех людей", что на практике однако выливалось в обычную уравниловку, когда сильных и умных старались уравнять со слабыми и дураками. Более-менее неплохо в советской системе образования чувствовали себя "серые мышки" (не наделенные особыми талантами, безынициативные), все остальные страдали.

К "отличникам" было хорошее отношение только в спецшколах, тогда как в обычных школах их часто высмеивали и третировали одноклассники — "ты что, самый умный, что ли?", "из-за твоих знаний одному тебе пятерка, а всем нам четверки!", "ты что, хочешь больше всех знать?". В общем, действительно умным и успешным ученикам часто доставалось от "средненьких" одноклассников, и нужно было иметь сильный характер, чтобы выдержать эти нападки и не скатиться в серенькие "хорошисты".

С другой стороны обоза плелись двоечники — те, кто учиться не мог и не хотел, занимаясь вместо учебы стрельбой из рогатки и курением в школьном туалете. Помимо того, что двоечники не учились сами, они еще не давали нормально учиться всему классу — срывая время от времени уроки и отнимая время у талантливых детей — часто такого прокуренного (а иногда и пропитого) Васю, у которого из одного кармана торчит рогатка, а из другого — пачка "Примы", "приписывали" к какому-нибудь отличнику, который в виде пионерского поручения (помимо своих уроков, факультативов и кружков) должен был заниматься еще и с этим Васей. Вася по итогу все равно шел в ПТУ, на завод или в армию, а вот отличник мог и не поступить в тот ВУЗ, в которых хотел, из-за нехватки свободного времени на подготовку.

Тут еще следует добавить, что у родителей не было практически никакой возможности (за редкими исключениями) чтобы перевести своего ребенка в другой класс или школу, все дети были вынужденны учиться вот в такой уравниловке.

4. Советская пропаганда.

С первого дня в школе ребенка начинали готовить к жизни в советской системе — существовало множество обрядов инициации (наподобие религиозных), только пройдя которые ребенок мог стать полноценным членом общества. Сперва маленького человека принимали в октябрята. Считалось, что для этого нужно обязательно быть хорошим, слушаться маму и уважать дедушку Ленина. Затем ребенка принимали в пионеры, где дети уже давали "пионерскую клятву", а к личности предъявлялись уже более высокие требования:

"Он гнезд не разоряет,

Не курит и не врет,

Не виснет на подножках,

Чужого не берет.

Он красный галстук носит,

Ребятам всем в пример.

Он - девочка, он - мальчик,

Он - юный пионер!"

Затем должны были быть Комсомол и вступление в Компартию — система образования в СССР не допускала даже мысли о том, что в стране могут быть какие-то другие партии, какие-то другие авторитеты и какой-то другой курс развития.

Советская пропаганда сопровождала школьника на протяжении всех десяти лет обучения — многочисленные "пионерские комнаты", флаги, лозунги, песни и пляски, истории и сказки. Также ребенка с детства приучали к мысли, что он может и должен работать бесплатно — все эти "пионерские поручения" по трате своего времени на двоечников, сборы металлолома, макулатуры и прочая бесполезная деятельность.

Помимо этого, детей постоянно втягивали во всякие грязные политические игры Советского союза, заставляя выходить с плакатами в поддержку "детей Анголы", против "ползучей интервенции НАТО в наш советский Афганистан" и на демонстрацию 1 мая 1986 года.

5. Деградация профессии учителя, взятки и «подарки».

Одна из отличительных особенностей именно советской школы — это многолетняя постепенная деградация профессии учителя. В отличие от дореволюционных времен, когда преподавать в гимназии было почетным и неплохо оплачиваемым делом, в СССР всe скатилось к тому, что в учителя шли не самые амбициозные и умные, но зато хорошо управляемые люди. Как и в других профессиональных сферах, в сфере образования отсутствовали независимые профсоюзы, и часто директор либо завуч-самодур устраивал в школе тюремные порядки, заставляя учителей "ходить по струнке".

Зарплата учителя в СССР была крайне невысокой, в учителя шли, в основном, женщины, "прикрытые" зарплатой мужа. Отчасти именно поэтому в советской школе стала процветать система "подарков" и мелких взяток — родители нередко "заносили" учителям наборы конфет, коньяки, дефицитные колготки или просто деньги за то, чтобы Васе или Тане нарисовали хорошую отметку за четверть.

Кстати, вот эта управляемость, отсутствие собственного мнения (отличного от мнения начальства) и бедность отчасти и породили ту современную ситуацию, когда именно школьные учителя, что работают на выборах, занимаются вбросами и фальсификациями. Вся эта сфера деградировала до такого состояния именно во времена СССР.

6. Низкое качество школьного образования.

Последний и самый важный пункт. Ну ладно — могут сказать поклонники СССР — там действительно была школьная муштра, уравниловка, пропаганда и не самые инициативные учителя. Но ведь образование-то было хорошим! Знания давали — ого-го! Нет, друзья, так не бывает. Некоторые знания по алгебре, геометрии и физике ещё не делают из вас образованного человека — ведь образование это целый комплекс мер, который направлен на то, чтобы помочь человеку стать самостоятельной личностью и реализоваться в жизни. Советская же система образования готовила человека лишь к существованию внутри советского строя, и была, по сути, абсолютно непригодной в других сферах.

Даже если разбирать преподавание отдельных предметов — то и тут тезис о "хорошей системе образования в СССР" терпит фиаско. Смотрите сами:

Математика, физика, химия. Более-менее средний уровень, не всегда достаточный для поступления в хороший ВУЗ (приходилось брать репетиторов и факультативы). В США и Европе уровень был ничуть не хуже, где выпускники школ и колледжей успешно строили космические корабли, автомобили и делали научные открытия.

Литература, искусство. Преподавание в советском ключе, возвеличивание соцреализма, игнорирование мировых тенденций развития. По сути — ноль. Советские дети штудировали "Малую Землю" и ни слова не слышали про Камю, Сартра и Бертрана Рассела. Фактически, весь XX век с его Нобелевскими лауреатами прошeл мимо, советские дети читали мeртвую макулатуру.

История. Полная антинаучная хрень, начавшаяся ещё во времена великого астронома и животновода. Истинные причинно-следственные связи событий размывались, и везде навязывалось марксистское видение истории.

Иностранные языки. Уровень преподавания — ноль. Покажите мне хоть одного советского школьника, который 10 лет учил французский, немецкий или английский язык и может бегло сказать на нём хотя бы 4-5 предложений, отличных от школьной темы "Что я знаю про Париж". Таких не существует в природе.

Социальные науки, науки об устройстве общества. Такая же антинаучная ерунда, как и в истории.

В общем, как видите, никаким "сверх-качественным" советское школьное образование не было, а вся эта уравниловка и остальные негативные вещи шли только во вред.

Максим Мирович