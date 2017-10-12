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Николай Статкевич: Поднимемся и выбросим их вон!

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  • 12.10.2017, 17:27
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Николай Статкевич

Лидер БНК призвал белорусов отстаивать право на свободную и достойную жизнь.

«Эта тварь считает белорусов баранами, ни на что не способными без пастухов. Поэтому перед акциями протеста арестовывает десятку одних и тех же лидеров и самых смелых активистов. Надеется, что без них массовый протест, которого он так боится, сорвется. Но белорусы не бараны. Мы доказывали это за время своей своей истории многократно. Подымались и выбрасывали вон чертей, намного покруче этого мелкого беса. Докажем и сейчас.

21 октября в 14.00 - на Октябрьскую площадь Минска.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!», - написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.


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