На «маньяка с бензопилой» заведено новое уголовное дело 56 13.10.2017, 11:38

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ВЛАДИСЛАВ КАЗАКЕВИЧ

ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Владиславу Казакевичу, напавшему на конвой, грозит высшая мера наказания.

На Владислава Казакевича заведено уголовное дело о покушении на убийство двух сотрудников колонии. Напомним, во время вывода на прогулку парень вытащил из рукава нож и напал на контролеров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет tut.by.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, п. 1, 10 и 16 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебных обязанностей лицом, ранее совершившим убийство).

«Пояснил, что хотел убить начальника колонии»

Следователи выяснили, что 12 октября около 10.40 в колонии в целях проверки оперативной информации о наличии запрещенных предметов в помещении камерного типа (ПКТ) Казакевич был выведен из камеры для досмотра и дальнейшей прогулки. С помощью металлодетектора обнаружили, что в рукаве у осужденного находится метталический предмет.

«После команды контролера „оставаться в положении для обыска“ Казакевич выхватил из левого рукава нож, которым пытался нанести удар в область грудной клетки одному из сотрудников колонии. Последний применил приемы самообороны, однако заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему колотые раны головы», — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Действия Владислава Казакевича пресекли сотрудники колонии. Потерпевший контролер госпитализирован.

«В ходе допроса Казакевич пояснил следователю, что хотел совершить убийство начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний», — добавила представитель Следственного комитета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым назначены исследования в Госкомитете судэкспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

К слову, за покушение на преступление наказание наступает по той же статье Уголовного кодекса, что и за оконченное. То есть за покушение на убийство — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Казакевича переводили в штрафной изолятор и ПКТ

Месяц назад родные Казакевича сообщили журналистам, что с первого дня в колонии сына определили в штрафной изолятор, и это повторялось не раз. Потом перевели в ПКТ — помещение камерного типа, куда попадают за злостные нарушения внутреннего порядка.

Департамент исполнения наказаний МВД на письменные запросы родителей еще в августе сообщал: «Неоднократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, за что к нему применялись меры взыскания (…) и соответствуют тяжести и характеру допущенных нарушений».

Примечательно, что еще во время содержания в изоляторе временного содержания (через пару дней после нападения в ТЦ) следователи предупреждали: молодой человек склонен к суициду, «по его утверждению, хочет быть застреленным сотрудником правоохранительных органов».

Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимальному возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.