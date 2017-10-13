Министр обороны не появляется на публике

Министр обороны не появляется на публике43
- 13.10.2017, 17:50
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Андрей Равков отсутствовал на совещании силовиков у Лукашенко.
Сегодня Лукашенко провел совещание с силовым блоком. В результате от должностей было отстранено все руководство Оперативно-аналитического центра во главе с начальником ОАЦ Сергеем Шпегуном.
Специальная комиссия, расследовавшая деятельность ОАЦ, представила правителю факты, до полной проверки которых руководство Оперативно-аналитического центра не будет занимать свои должности.
Сообщается, что среди прочего рассматривался факт гибели рядового в военной части в Печах под Борисовом.
Примечательно, пишет nn.by, что на совещании отсутствовал министр обороны Андрей Равков. Об этом можно судить из видео- и фотоматериалов, содержащихся в государственных СМИ. Получить комментарий в пресс-службы Минобороны не удалось.
На сайте zvarot.by продолжается сбор подписей за отставку министра обороны Равкова. За двое суток ее подписали более 9 тысяч человек.