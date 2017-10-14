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Хочешь есть? Отдай Крым!

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  • Максим Горюнов
  • 14.10.2017, 14:54
  • 4,483

Тщательно изучил новые российские купюры в 200 рублей.

Мой вердикт: одобряю.

Пояснение: на купюре в 200 рублей изображен Крым. Представьте себе - русский человек покупает в магазине буханку черного хлеба. Чтобы купить свою основную еду, он должен отдать продавцу купюру с Крымом.

Другими словами, хочешь есть? Отдай Крым. Пока не отдашь Крым, хлеб не получишь.

Считаю, что новая купюра 200 рублей - это очень полезная купюра. Именно она научит русского человека уважать международное право, объяснит ему азы постколониальной теории и макроэкономики.

Госпожа Набиуллина большой молодец, так держать.

Максим Горюнов, философ, Фейсбук


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