Хочешь есть? Отдай Крым!7
- Максим Горюнов
- 14.10.2017, 14:54
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Тщательно изучил новые российские купюры в 200 рублей.
Мой вердикт: одобряю.
Пояснение: на купюре в 200 рублей изображен Крым. Представьте себе - русский человек покупает в магазине буханку черного хлеба. Чтобы купить свою основную еду, он должен отдать продавцу купюру с Крымом.
Другими словами, хочешь есть? Отдай Крым. Пока не отдашь Крым, хлеб не получишь.
Считаю, что новая купюра 200 рублей - это очень полезная купюра. Именно она научит русского человека уважать международное право, объяснит ему азы постколониальной теории и макроэкономики.
Госпожа Набиуллина большой молодец, так держать.
Максим Горюнов, философ, Фейсбук