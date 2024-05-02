Путин провел дерусификацию Виктор Таран

2.05.2024, 15:02

1,704

Вместо денацификации.

В Украине осталось всего три школы, где учат русский язык, заявил языковой омбудсмен.

Тарас Кремень также рассказал, что до начала войны уроки русского были у 455 тыс. детей, а сейчас русский изучает только 770 детей по всей Украине. Так что по факту вместо денацификации Путин провел дерусификацию.

Думаю, последствия этого мы скоро увидим и услышим на всех улицах страны. Украинского языка будет больше в быту и официальных местах, он вернется и займет свое главное место.

Спасибо за это ВСУ и всем, кто боролся за украинский язык в последние годы, десятилетия, века.

Виктор Таран, «Фейсбук»