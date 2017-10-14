Что известно о Печах, где в этом году погибли два солдата 14.10.2017, 21:56

Архивное фото «Белсат»

Кто учится, преподает и командует в воинской части.

21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах висящим в петле из брючного матерчатого ремня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. До этого, 31 марта 2017 года, в Печах погиб 25-летний Артем Бастюк.

Tut.by собрал основные факты про Печи — что это, кто там обучается и командует.

Что такое Печи?

Печи — военный городок в Борисове, где базируется «72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов». Ежегодно здесь проходит обучение более семисот курсантов.

Центр готовит прапорщиков по 23 специальностям со сроком обучения 5 месяцев и младших командиров и специалистов по 81 специальности со сроком обучения 4 и 3 месяца.

Кто преподает?

В учебных частях множество должностей преподавателей занимают офицеры запаса и в отставке. Причем большинство из них до этого служили в Печах, фактически они всю свою жизнь связали с этим учебным соединением.

Зачастую они уходят на пенсию в звании майора с должности командира учебной роты и продолжают работать в центре, хорошо знают всю специфику службы в 72 ОУЦ. Также 72 ОУЦ поддерживает тесные контакты с военными комиссариатами, на службу приглашаются военнослужащие в рамках оптимизации вооруженных сил.

Преподавателям — офицерам, прапорщикам (и их семьям) — гарантируется «соцпакет». Например, ежегодно всех лейтенантов-выпускников обеспечивают жильем в офицерских общежитиях. Кроме того, для них строят многоквартирные дома.

Из чего состоит 72-й ОУЦ?

72-й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов состоит из ряда подразделений:

— 114 гвардейская школа по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы. Начальник — гвардии подполковник Виталий Мазейчик.

— 3 гвардейская школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений. Начальник — гвардии подполковник Александр Чернов.

— 59 школа подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений. Командир — подполковник Эдуард Никульча.

— 12 школа подготовки специалистов подразделений связи. Начальник — подполковник Валерий Романовский.

— 320 школа подготовки специалистов мотострелковых, разведывательных, подразделений инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты. Начальник — подполковник Алексей Зикратьев.

— 307 гвардейская школа подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений. Начальник — гвардии подполковник Алексей Молчанов.

— Центр технического обеспечения. Начальник — полковник Виталий Баранский.

— 495 отдельный батальон материального обеспечения. Начальник — подполковник Александр Цируль.

— 197 отдельный батальон охраны и обслуживания. Командир — майор Алексей Пытель.

Как проходит подготовка?

Перед тем как начать тренироваться на реальной боевой технике, военнослужащие проходят обучение на имитаторах. На вооружении 72-го ОУЦ стоит более 50 различных учебно-тренировочных средств. Используются тренажеры, компьютерные классы с необходимыми обучающими, тестирующими и сопровождающими программами.

Например, тренажерный комплекс ТВ-543, разработанный белорусскими и российскими специалистами, предназначен для обучения и поддержания навыков вождения механиков-водителей многоосного колесного тягача на базе МАЗ-543.

Для обучения механиков-водителей БМП-2 вождению в различных погодных условиях используется тренажерный комплекс ТВ-675 белорусской разработки.

Курсанты постоянно заняты, немного свободного времени отводится на самоподготовку, также военнослужащие срочной службы ходят в наряды.

Чем занимаются кроме боевой подготовки?

Личный состав 72 ОУЦ активно принимает участие в уборочной кампании, для чего задействуется автомобильная техника центра.

Командир сводного автомобильного взвода 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов гвардии подполковник Сергей Кобринец рассказывал: «Для нас нет разницы, что в кузове машин: боеприпасы или урожай… Все доставим в целости и сохранности». Кроме перевозки урожая военные заготавливали сенаж, перевозили комбикорма, другие грузы. В среднем за день армейский водитель перевозит от 45 до 50 тонн зерновых и других сельскохозяйственных грузов.

Также на территории части в летний период функционирует двухсменный спортивно-патриотический лагерь «Защитник Отечества» круглосуточного пребывания для детей из многодетных и малообеспеченных семей Борисовского и Копыльского районов.

Еще один лагерь дневного пребывания был организован для учащихся подшефной школы № 7 города Борисова.

Где служили погибшие?

Александр Коржич, чье тело нашли со связанными ногами в подвале медицинской роты, попал в учебку в ВЧ 43 064. Под этим номером значится 3-я гвардейская школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В этом же подразделении погиб 4 сентября 2013 г. 18-летний Владислав Ягодкин. Вечером 31 августа Владислав Ягодкин обратился в медпункт с жалобами на повышенное давление. Фельдшер и врач оказали ему помощь. Владислав лег спать, а рано утром ему снова стало плохо. Его довели до медпункта, оказали помощь, но в этот раз спасти солдата не удалось

А 31 марта этого года в Печах погиб Артем Бастюк. Он успел пожаловаться родителям на дедовщину, а спустя три недели Артема Бастюка нашли повешенным. 12 октября родители Артема получили документы, в которых говорится, что дело закрыто, а в смерти сына виновных нет. Сообщается, что он служил в в/ч 25 849.

Кто командует в Печах?

Начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра — гвардии полковник Константин Чернецкий.

Фото: vsr.mil.by

Кстати, он был командиром самой первой роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До назначения в 72 ОУЦ занимал должность начальника факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителя начальника академии (по международному сотрудничеству).