Смоленская катастрофа: Власти Польши сделали громкое заявление 6 15.10.2017, 12:48

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Польские следователи наткнулись на новые факты, анализируя записи с самописца самолета.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие анализирует запись с самописца разбившегося под Смоленском самолета Ту-154, на которой обнаружили момент взрыва, пишет сайт «Гордон».

Польские следователи, которые работают над делом о крушении под Смоленском самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским, обнаружили момент взрыва на записи самописца. Об этом министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил вечером 14 октября, сообщает польское издание WP Wiadomości.

По его словам, этот факт позволяет говорить о том, что самолет был уничтожен взрывом.

В то же время Мацеревич отметил, что следствие еще анализирует электронную запись, чтобы исключить другие варианты ее интерпретации.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.