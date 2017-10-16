Леонид Заико: «Шкловские» надели желтые сапоги и побежали 3 16.10.2017, 12:13

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Леонид Заико

Власть в Беларуси безнадежно далека от народа.

Об этом «БелГазете» заявил экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- На первом этапе белорусского монократического бытия происходила «шкловизация» власти, остекленение, ведь «шкло» - это «стекло» по-белорусски. Во власть потянулись очень многие из шкловских мест - агрономы, директора, следователи. Денег у них тогда не было. Та власть была прозрачна и близка населению. Со временем чиновники стали надевать желтые сапоги, подобно начальникам угрозыска местечка Севериновка Одесского уезда из замечательной повести «Зеленый фургон», которые не могли устоять перед магической силой желтых сапог и брали их в дар от севериновцев. Наши чиновники, надев сапоги, так шибко побежали вперед, что народ стал видеть только их спины.

Поэтому Лукашенко, увидев, что чиновники ничего не знают и не рубят толк, при этом еще делают физиономические ухищрения, чтобы нравиться людям, сказал: вы отдалились от народа, нужно быть поближе к нему. Чиновники, рванув в своем благосостоянии, побежали вперед так быстро, что народ видит только их спины и задницы. Александр Григорьевич шествует семимильными шагами впереди, за ним бегут чиновники - кто вприсядку, кто вприпрыжку, а народ стоит где-то вдалеке. Нюхает выхлопы «Майбаха», стоя в сторонке.