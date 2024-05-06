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Культовое авто из фильма «Назад в будущее» возвращают в производство

  • 6.05.2024, 9:16
  • 1,752
Культовое авто из фильма «Назад в будущее» возвращают в производство

Теперь эта модель станет электромобилем.

Американская компания Lynx Motors решила подарить вторую жизнь культовому спорткару DeLorean DMC-12. Она выпустить лимитированную серию модели, которая теперь станет электромобилем, пишет «Автоцентр».

Проект получил название Lynx DMC-EV и выйдет тиражом в 100 экземпляров. Модель осталась узнаваемой, получив обновленные переднюю и заднюю части. Среди изменений можно отметить оригинальную оптику и новые бамперы. Также появился передний сплиттер из углеродного волокна, массивное заднее антикрыло и диффузор.

Салон лимитированного спорткара не показали. Известно, что в его оснащение войдет цифровая приборная панель и современная мультимедийная система с сенсорным экраном. Предусмотрен каркас безопасности и установлены новые сиденья. В отделке будет использованы кожа и углеволокно.

Lynx DMC-EV получит четыре электромотора, отдача которых компанией не раскрывается. Известно, что с места до «сотни» он будет разгоняться за 4 секунды. На одном заряде электрокар сможет проезжать до 400 км. Стоимость лимитированного авто, как и дату старта производства, в компании не назвали.

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