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Российские оккупанты сдали своих пособников в Беларуси

  • 6.05.2024, 9:30
  • 3,098
Российские оккупанты сдали своих пособников в Беларуси

Россияне записали для них видеопоздравление.

Российские оккупанты поздравили с Пасхой Гродненский и Жировичский монастыри.

С оружием в руках российские оккупанты записали отдельное видеопоздравление для белорусских монастырей РПЦ и, в частности, скандальной гродненской игуменьи Гаврииле.

«От лица батальона радиоэлектронной борьбы благодарим за поддержку», — говорится в видео.

Российской армии активно помогают монастыри БПЦ: Свято-Елисаветинский, Лавришевский в Новогрудке и Жировичский. Недавно стало известно, что к помощи стали привлекать даже детей — в воскресной школе в Гродно детей заставили писать письма поддержки оккупантам.

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