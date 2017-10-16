закрыть
16 октября 2017, понедельник, 17:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, сколько белорусы заплатят за отопление и газ в октябре

14
  • 16.10.2017, 13:06
  • 11,257

Тарифы ЖКХ изменились.

В октябре почти за все коммунальные услуги — отопление, газ, свет, техобслуживание и капремонт дома, воду и канализацию, ТО лифта — придется платить по новым тарифам, пишет vgr.by.

Новые тарифы на услуги ЖКХ

Почему так дорого

Новые тарифы на свет, газ и электричество определены постановлением совмина от 24 августа 2017 года № 641. Вместе с ними изменились цены на техобслуживание и капремонт дома, воду, канализацию и ТО лифта, которые устанавливает облисполком. Вывоз мусора, уборка и освещение в подъездах, электроэнергия на движение лифта остались прежними, проинформировала начальник отдела коммунальный платежей КУДП «Единый информационный расчетно-кассовый центр» Ольга Кравченко.


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»