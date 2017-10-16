Стало известно, сколько белорусы заплатят за отопление и газ в октябре 14 16.10.2017, 13:06

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Тарифы ЖКХ изменились.

В октябре почти за все коммунальные услуги — отопление, газ, свет, техобслуживание и капремонт дома, воду и канализацию, ТО лифта — придется платить по новым тарифам, пишет vgr.by.

Новые тарифы на услуги ЖКХ

Почему так дорого

Новые тарифы на свет, газ и электричество определены постановлением совмина от 24 августа 2017 года № 641. Вместе с ними изменились цены на техобслуживание и капремонт дома, воду, канализацию и ТО лифта, которые устанавливает облисполком. Вывоз мусора, уборка и освещение в подъездах, электроэнергия на движение лифта остались прежними, проинформировала начальник отдела коммунальный платежей КУДП «Единый информационный расчетно-кассовый центр» Ольга Кравченко.