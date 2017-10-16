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Белоруска создала коллекцию одежды в стиле «Твин Пикс»

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  • 16.10.2017, 13:07
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Дизайнера вдохновила заманчивая история сериала со множеством параллельных сюжетов.

Новая осенняя коллекция дизайнера Юлии Бабий посвящена легендарному сериалу «Твин Пикс», сообщает citydog.by.

Тут и рубашки в клетку, и школьные юбки, и уютные пальто, и теплые свитера. В общем, все напоминает об истории в маленьком американском городе.

– Тема «Твин Пикса» безусловно возникла на фоне выхода третьего сезона сериала через 20 с лишним лет. Это заманчивая история с множеством параллельных сюжетов, контрастных образов, каждый из которых можно использовать в качестве источника вдохновения. Но мне хотелось отойти от закрепившегося мистического стереотипа. Ведь в этом фильме материал для вдохновения гораздо шире, чем красная бархатная штора и черный вигвам. Медленная жизнь маленького города, простые удовольствия, настоящая дружба, настоящие вещи, – рассказывает про свою работу Юлия.

А еще Юля призналась, что ей нравится тенденция обращения к классике в одежде: «Основа, понятные четкие вещи, интерпретация униформы – именно эти мысли стали основной коллекции и идеей для съемки», – говорит дизайнер.


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