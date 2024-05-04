В Брестском районе пропали двое восьмилетних детей 1 4.05.2024, 15:24

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Они ушли из дома ночью и не вернулись.

В Брестском районе два восьмилетних мальчика ночью ушли из дома и пропали. РОВД Бреста объявил их в розыск.

Дети, Кирилл Василюк и Кирилл Прокопук, ушли из дома в агрогородке Черни около двух часов ночи 4 мая. Где они находятся, неизвестно. Милиция опубликовала приметы пропавших.

Кирилл Василюк: на вид около 9 лет, рост 120 сантиметров, волосы русые. Был одет в бирюзовую майку с длинным рукавом, при себе может иметь черный рюкзак с изображением динозавра.

Кирилл Прокопук: на вид около 8 лет, рост 115 сантиметров, волосы темные. Был одет в черные штаны, майку болотного цвета с изображением мультяшных героев «миньонов» по все поверхности.

Тех, у кого есть информация о местонахождении детей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 720-42-35, 8 (029) 220-34-91 или 102.