закрыть
4 мая 2024, суббота, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Брестском районе пропали двое восьмилетних детей

1
  • 4.05.2024, 15:24
  • 2,256
В Брестском районе пропали двое восьмилетних детей

Они ушли из дома ночью и не вернулись.

В Брестском районе два восьмилетних мальчика ночью ушли из дома и пропали. РОВД Бреста объявил их в розыск.

Дети, Кирилл Василюк и Кирилл Прокопук, ушли из дома в агрогородке Черни около двух часов ночи 4 мая. Где они находятся, неизвестно. Милиция опубликовала приметы пропавших.

Кирилл Василюк: на вид около 9 лет, рост 120 сантиметров, волосы русые. Был одет в бирюзовую майку с длинным рукавом, при себе может иметь черный рюкзак с изображением динозавра.

Кирилл Прокопук: на вид около 8 лет, рост 115 сантиметров, волосы темные. Был одет в черные штаны, майку болотного цвета с изображением мультяшных героев «миньонов» по все поверхности.

Тех, у кого есть информация о местонахождении детей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 720-42-35, 8 (029) 220-34-91 или 102.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс