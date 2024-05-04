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Премьера Головченко отправили в Египет эконом-классом

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  • 4.05.2024, 14:48
Премьера Головченко отправили в Египет эконом-классом

Всплыли необычные детали визита.

Бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич подметил интересные детали недавнего визита премьер-министра Романа Головченко в Египет.

Головченко посетил Египет 29-30 апреля. Мацукевич в своем телеграм-канале отмечает: этот визит официальный, поэтому предусматривает максимум протокольных формальностей и гостеприимства.

«Набор знаков внимания определяется государством, принимающим гостя, с расчетом на взаимность. Из того, что попало в кадр в египетском случае — ковровая дорожка у трапа премьерского самолета, почетный караул, оркестр, исполнение гимнов и премьер-министр Египта, который собственной персоной прибыл в аэропорт для церемонии встречи коллеги из Беларуси».

Путь из Минска до Каира с учетом необходимости облета занимает 6-7 часов лета.

«Эмбраер» «Белавиа», который доставлял главу правительства, не может проделать такой путь без дозаправки, а правительственные «Боинги» 737 и 767, которыми пользуется Лукашенко и которым такие перелеты по силам, Головченко недоступны — «не тот тарифный план», объясняет Мацукевич.

Есть еще бизнес-джет «Бомбардье», который иногда транспортирует премьера, но не в этот раз. Возможно, из-за длины списка сопроводительных лиц, не совместимой с салоном джета.

«Поэтому стандартный пассажирский «Эмбраер» и вынужденная посадка в Сочи для дозаправки. Причем по пути в Каир Головченко воспользовался дозаправкой для встречи с мэром Сочи, а вот как Роман Александрович провел время на обратном пути, пока стороны самолета заполнялись керосином, осталось загадкой», — пишет бывший дипломат.

Доставив Головченко в Минск, самолет вернулся к своей рейсовой программе: если верить флайтрадару, «Эмбраер» отправился с обычными пассажирами в Санкт-Петербург.

«Вот как близок премьер в Беларуси к народу и как далек его начальник», — добавляет Мацукевич не без доли иронии.

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