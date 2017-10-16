«Чистка» в ОАЦ: Скандалы, интриги и тайны при дворе Лукашенко 14 16.10.2017, 14:22

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Кто нанес «удар в спину» правителю?

На минувшей неделе Лукашенко традиционно проинформировал общественность об очередном скандале при его дворе и анонсировал начало расследований по ряду громких уголовных дел. Подробности - кто и что натворили его подданные - традиционно остались за кадром, пишет belaruspartisan.org.

В центре же скандала – Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при Лукашенко. Или, как его еще не без оснований называют – самая секретная спецслужба.

13 октября, в пятницу, которая для пока не названных лиц действительно стала черным днем, как сообщила пресс-служба , Лукашенко «на совещании с представителями силовых структур рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле». Начало уже было интригующим, ибо уголовные дела в цивилизованных правовых государствах рассматривают суды.

Дальше – еще больше. На совещании были рассмотрены некие «оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур».

Вывод из нам сообщенного можно сделать только один: Лукашенко доложили и на стол положили папку с компроматом не только на отдельных провинившихся, а на целый ряд высоко им же поставленных, да еще и в погонах с большими звездами. Что особо примечательно, из тщательно выверенного официального сообщения становится понятно, что речь идет о коррупции «на самом высоком уровне». Более того, подозреваемые сидели за одним столом с Лукашенко. Это следует из его слов: «Я хотел бы услышать про эти проблемы и ответы на вопросы касательно этих проблем со стороны даже некоторых присутствующих здесь».

Что там происходило дальше, кто после совещания отправился на допрос, а кто пошел валерьянку пить, нам неведомо. Очевидно, что совещание проводилось лишь для формальности, ибо решение было подготовлено заранее.

В эпицентре скандала оказался ОАЦ. По сообщению пресс-службы: «Главой государства был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра. В связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению президента, которая изучала деятельность ОАЦ, Главой государства принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей некоторых руководителей и сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных президенту».

Проще говоря, отмашка дана, не исключено, что в минувшую пятницу домой с работы не вернулись некоторые чиновники, а в выходные прошли допросы и обыски в их скромных жилищах.

Восьмая спецслужба №1

Должность начальника ОАЦ до минувшей пятницы занимал Сергей Шпегун, у него два заместителя - Геннадий Белков и Константин Шульган. Об этих люд рактически ничего неизвестно. За исключением Белкова, который в 2010 году был назначен начальником Барановичского отдела УКГБ. До этого он проходил службу на различных должностях в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УКГБ по Брестской области.

Шпегун был назначен на должность начальника центра в октябре 2011 года, до него этой структурой с момента ее создания в апреле 2008 года руководил Валерий Вакульчик. При назначении Шпегуна была нарушена традиция – никаких биографических справок о нем не публиковали. Этакая темная лошадка самой засекреченной службы.

То, что на сайте ОАЦ опубликовано под рубрикой «Историческая справка», якобы структура берет свое начало аж с 1973 года, это не более чем легенда прикрытия. Далеко не вся правда и в том, что «ОАЦ является государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты Республики Беларусь или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий».

Для чего создавался ОАЦ, и чем он на самом деле уполномочен был заниматься, стало известно в январе 2010 года, когда в силу вступил Закон №107-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с преступностью». Этим законом были внесены изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». С того момента ОАЦ получил право на осуществление оперативно-розыскных мероприятий: от банальной слежки до прослушивания телефонов, скрытого видеонаблюдения и прочего набора из арсенала спецслужб. Центр стал восьмой по счету структурой обладающей такими возможностями. До этого в списке были; КГБ, МВД, пограничники, таможенники, ДФР Комитета госконтроля, Служба безопасности президента и разведывательные службы Вооруженных Сил. Однако по значимости и влиянию ОАЦ занимает первое место.

В июне 2013 года, посещая ОАЦ, Лукашенко рассказал, чем эта структура занимается на самом деле. «Я, конечно, жду от вас более глубокой, качественной информации по линии борьбы с коррупцией, о ситуации в экономике, в отдельных стратегических отраслях, в конкретных организациях», - сказал он и добавил: «Благодаря смелости, порядочности и профессионализму сотрудников центра целый ряд руководителей, запутавшихся в грязных делах, бюрократизме и обмане государства, на собственном примере узнали — неприкасаемых в стране нет».

При этом сотрудники ОАЦ никогда не «светятся» на задержаниях и никогда не упоминаются в материалах уголовных дел. Все свои наработки они, после согласования с главой государства, передают тем, кто их и доводит до суда. Однако и здесь есть весьма существенный нюанс. Во-первых, ОАЦ «работает» исключительно по верхнему слою власти. А это люди из кадрового реестра главы государства , всего около тысячи «государевых душ», уголовные дела против которых возбуждаются лишь с разрешения Лукашенко.

Во-вторых, первым информацию о проштрафившихся получает сын и помощник правителя по национальной безопасности, член Совбеза Виктор Лукашенко. Говорят, он уже давно генерал-майор. Что и не удивительно, сам Лукашенко не скрывает, чем занимается Виктор. В интервью летом 2013 года он сказал: «У нас в Беларуси создан компактный оперативно-аналитический центр при президенте, в нем менее ста человек. Его контролирует мой старший сын. Им по закону подконтрольна верхушка спецслужб. Сын болеет за отца, прокурор понимает, что он подконтролен, и судьи понимают, что подконтрольны. Если голова не гнилая, хвост будет вертеться». Трудно представить, что капитан-пограничник заставлял «вертеться» генералов.

Нет сомнений, ОАЦ носит характер тайной спецслужбы с неограниченными полномочиями. И вот в этой тайной структуре произошло нечто из ряда вон выходящее. По сути это удар в спину Лукашенко. Вопрос: кто его нанес? Фамилии и должности фигурантов скандала, если и будут названы, то традиционно это сделает сам Лукашенко. Все зависит от того, что натворила его «надежа и опора», именуемая ОАЦ.