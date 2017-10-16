«Разбор полетов в спецслужбах продолжится». Почему могут полететь головы в ОАЦ? 30 16.10.2017, 9:57

15,715

Сергей Шпегун (слева) и глава КГБ Валерий Вакульчик

Из-за чего Лукашенко недоволен руководителями ведомства.

В пятницу Лукашенко отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) – до окончания расследования представленных Лукашенко фактов. Почему недовольны руководителями ведомства?

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что претензии, прежде всего, могут быть связаны с тем, что деятельность организации не совсем соответствует целям и задачам, которые ставились перед ОАЦ, пишет «Солидарность».

– Изначально планировалось, что это будет особая спецслужба, подобная Агентству национальной безопасности США. Спецслужба, которая будет контролировать все телекоммуникации в стране (в том числе коммуникации, в которые вовлечены чиновники и представители других спецслужб) и вскрывать правонарушения, коррупционные проявления еще на этапе замыслов, – отмечает Арсений Сивицкий.

– Однако, как я понимаю, этого не произошло. Деятельность ОАЦ, по сути, свелась к регулированию интернета в Беларуси. Выпала аналитическая составляющая.

Проблема с аналитической работой касается и других спецслужб, полагает эксперт. Это стало очевидно во время протестов в марте нынешнего года. Риторика Александра Лукашенко, основанная на сделанных ему докладах, выглядела странной.

– Озвученная линия была неадекватна реальному положению вещей. Напрашивается вывод, что это была либо некомпетентность представителей спецслужб, либо дезинформация с целью достижения определенных геополитических эффектов. Думаю, у Лукашенко возникает вопрос не только к ОАЦ, но и другим спецслужбам. Потому как выглядит все так, что они не способны определить реальный источник угроз для Беларуси и до сих пор продолжают идеологическую и пропагандистскую линию о том, что Запад собирается устраивать здесь революцию, – считает Арсений Сивицкий.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований полагает, что «разбор полетов продолжится» и будут кадровые изменения в других силовых структурах и спецслужбах.