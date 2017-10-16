Сергей Михалок и «Ляпис 98» к Новому году снова соберут Prime Hall 16.10.2017, 14:30

Оркестр «Ляпис 98» дарит новую возможность встретиться в новогодней атмосфере в стенах привычной площадки «Prime Hall».

29 декабря программой «Метелица» группа отметит завершение концертного сезона 2017 года. Билеты уже в продаже, пишет tut.by.

Напомним, в прошлом декабре за день до Нового года «Prime Hall» буквально трещал по швам. На концерт проекта Сергея Михалка «Ляпис-98» билеты разлетелись за сутки. Танцпол и музыканты остались довольны. А после долгожданной встречи и всплеска эмоций интернет гудел тысячами концертных фотографий и видео.

Хотите повторить? В декабре группа подводит итоги уходящего года. Лучших проводов, как в компании с любимыми хитами «Ау», «Метелица», «В платье белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был в Керчи» и другими, не придумаешь.

Предлагаем погрузиться в атмосферу живых выступлений оркестра «Ляпис-98» и посмотреть праздничный диафильм на легендарную песню «Яблони» в эксклюзивном исполнении Сергея Михалка:

Билеты уже в продаже.

Стоимость:

55 рублей — сектора;

95 рублей — места за столиками

60 рублей — танцпол

Билеты на танцпол за 50 рублей можно купить в «Театрально-концертной» на Калинина, 5.