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Могилевская предпринимательница призвала коллег выйти на Площадь

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  • 16.10.2017, 16:37
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Победить можно только вместе.

Предприниматели остаются «протестным классом» белорусского общества. Власти не раз запускали руку в карман ИП. Стать хозяевами в своей стране и выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0 призвала могилевская активистка и предпринимательница Ольга Тышкевич:

«Николай Статкевич - лучший политик нашей страны! Почему? Потому что он слышит простой народ, переживает за каждого, кому приходится покидать страну, за тех, кому не хватает на хлеб , за тех, кто уволен c работы. Человек, которому я могла бы доверить страну и не бояться за будущее своих детей. Он человек, который cможет навести в ней порядок, потому что он любит Беларусь, любит свой народ! Жертвует своей cвободой для нас. Он близок к простым людям. Спасибо за все, Николай Викторович. От имени всех предпринимателей и безработных. Победить можно только вместе. 21 октября, 14:00, Октябрьская площадь Минска».


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