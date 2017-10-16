С 1 января Беларусь откажется от валюты в расчете таможенных сборов 10 16.10.2017, 18:35

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Конкретные цифры таможенных пошлин пока что неизвестны.

Лукашенко подписал указ, по которому с 1 января 2018 года ставки таможенных сборов будут устанавливаться в белорусских рублях, это решение направлено на дедолларизацию экономики, пишет kp.by.

Напомним, отвязать таможенные платежи от валюты планировали давно. На эту тему высказывался Нацбанк в январе 2015 года, озвучивали целый комплекс мер по дедолларизации. В августе этого года на сайте «Система Юрист» появился проект изменений в гражданский и банковский кодексы. Речь шла о том, чтобы отвязать от валюты все тарифы, сборы, ставки в белорусских рублях. То есть не писать «100 долларов в белорусских рублях», а сразу в них и давать сумму, не ориентируясь на валюту.

И вот первое изменение: ставки таможенных пошлин будут формироваться исключительно в белорусских рублях начиная с 1 января. Правда, какими именно они будут, пока неизвестно. Вероятно, их переведут в рубли по существующему курсу. К примеру, сейчас в месяц каждый белорус может по почте получить товаров на 22 евро, а за превышение надо заплатить таможенную пошлину. Учитывая курс, вероятно, ограничение будет составлять 51 рубль. В новой ситуации главное, чтобы курс неожиданно не прыгнул, ведь покупки в заграничных магазинах вы делаете не в рублях, а в валюте.

Аналогичными будут ограничения и по ввозу товаров для личного пользования. Так, сейчас беспошлинно можно ввести для себя товаров на 1500 евро. Если вы путешествуете чаще, чем раз в 3 месяца, то ограничение составляет 300 евро. После перевода ставок в белорусские рубли ограничения могут составить соответственно 3483 рубля и 696 рублей. Однако не исключено, что с 1 января будут установлены некие новые таможенные пошлины, которые не будут связаны с нынешними.

Где еще в Беларуси остались привязки к валюте?

Несмотря на масштабную кампанию по дедолларизации, остались еще привязки к доллару или евро. Во-первых, аренда офисных помещений и квартир. Да, оплата производится в рублях, но ставки установлены в валюте. Во-вторых, покупка недвижимости. Стоимость квадратного метра при покупке жилья, либо целой квартиры, дома, офисного помещения устанавливается в долларах, хоть расчет производится и в рублях. В-третьих, покупка автомобиля - аналогично с жильем, расчет также производится в рублях. В-четвертых, стоимость определенных ремонтных работ: стоимость устанавливается за квадратный метр в долларах, а расчет - в рублях.