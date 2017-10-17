Мисс мира Александра Чичикова: Мне очень нравится белорусский язык 17.10.2017, 16:08

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Наша землячка сделала то, что до сих пор не удалось ни одной белоруске.

Александра Чичикова, которая выиграла конкурс Мисс мира-2017 на коляске, была в гостях у программы «ПраСвет» на «Белсате» и рассказала Алине Ковшик, что ей не нравится в Беларуси, чьи права она планирует отстаивать и где хочет жить.

- Саша, это отличная новость. Мы все очень рады и искренне тебя поздравляем. Как изменилась твоя жизнь с того момента, как ты стала Мисс Мира?

- Да, она немного изменилась. Знаю, что когда вернусь в свой город, она изменится кардинально. Мне пишут очень много журналистов, различные телепрограммы приглашают на интервью. Пока что это только сообщения, на которые я отвечаю. Но знаю, как только я переступлю порог аэропорта, жизнь перевернется.

- Саша, ты теперь, пожалуй, самая лучшая визитка Беларуси и посол нашей страны. Что о Беларуси ты можешь рассказать миру? Какую миссию будешь нести ты?

- Благодаря этому конкурсу, который мне даже тяжело назвать конкурсом, скорее это мероприятие (так как там не было соревнования), я хочу нести идею, в том числе в свою страну, о том, что мы имеем равные возможности, что девушка может достигать поставленных целей, может идти вперед. После возвращения я хочу продвигать права женщин. Хочу иметь семью, детей и не бояться, что если ты родишь ребенка, кто-то скажет, мол, ты не в состоянии воспитывать его сама, поэтому мы его забираем.

- В Беларуси такая практика есть?

- Да, у нас были случаи, когда врачи такое утверждали, и родители соглашались. Ведь это действительно страшно, поэтому некоторые родители начинают сомневаться и соглашаются с решением врачей, потому что хотят лучшего для своего ребенка. Но государство может пойти навстречу и помочь, дать тебе ассистента. Но почему ты должен бороться за это, почему государство не делает первый шаг? Я хочу идти в этом направлении. Хочу продвигать красоту без границ и права женщин на различные возможности.

- Что ты почувствовала, побывав на этом конкурсе? Там были десятки прекрасных, невероятных девушек, которые по разным причинам оказались на колясках. Вы сдружились? Ты планируешь путешествовать дальше по миру?

- Со всеми девушками у нас были очень хорошие отношения, мы поддерживали друг друга. Мне очень нравилось, когда кто-то говорил, что вместе мы сила, вместе мы изменим мир. Путешествовать по миру? Скорее нет. Многие из девушек приглашали меня к себе, но сначала я хочу работать в своей стране, а потом уже расширять свои границы.

- У тебя есть мечта?

- У меня нет мечты. Скорее я ставлю перед собой какую-то реальную цель и иду к ней. Но я никогда не иду по головам, я выбираю более добрые пути – открытого сердца, открытой улыбки и правды. Мечтать – это не про меня.

- То есть, ты – твердая девушка, которая добивается того, что запланировала. Саша, все-таки ты теперь – визитка Беларуси. Насколько близки тебе белорусский язык, белорусская культура? Планируешь ли ты рекламировать нашу страну?

- Я очень люблю и свою культуру, и свою землю, и свою страну. Мне очень нравится белорусский язык. Но я училась в русскоязычной школе, а белорусского языка не было очень много, поэтому белорусский у меня немного хромает. Я стараюсь подтянуть его до уровня гражданина Республики Беларусь. Я люблю землю, на которой я живу, но социальная жизнь на уровне отношения к людям мне здесь не очень нравится.

- Мы знаем, что в Беларуси люди с ограниченными возможностями имеют действительно ограниченные возможности. Это не только инфраструктура, но и социальная жизнь. Хотела бы ты сменить работу? Где бы ты действительно реализовалась? Ведь после такого большого успеха гипермаркет – пожалуй, не то место, где ты можешь себя реализовать.

- Мне очень нравится там, где я работаю, потому что там я использую знания, полученные в университете. Мы занимаемся трудовой адаптацией людей с инвалидностью, поэтому я пользуюсь знаниями из психологии. Мне нравится то, что я обучаю людей, я их направляю и показываю, что даже если у тебя есть инвалидность, ты можешь работать. Если ты будешь хорошо работать, то можешь позже выйти на открытый рынок труда. Там ты можешь получить новую, более привлекательную для тебя работу. Поэтому я буду продолжать работать в том же месте, но совмещая со своей другой, новой деятельностью. Думаю, что директор пойдет мне навстречу и скажет – давай, действуй.

- Что бы ты хотела пожелать нашим зрителям и зрительницам? Что бы ты им сказала?

- Я это говорила и на мероприятии, на котором мы были вместе со всеми девушками. Хочу пожелать людям, чтобы они боролись с тем, чего бояться. То, что вам не нравится, то, что вас пугает нужно победить. Если вы победите, вы будете знать, что могло бы произойти, и ничего страшного, если у вас есть страх.